وأوضحت نجمة داود، في منشور على منصة إكس، أنه بعد سماع صفارات الإنذار في الجليل الأعلى قرب الحدود مع لبنان "جرى تحديد إصابتين لشخصين في الستينيات، ونُقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج".

من جهته، أعلن جيش الاحتلال إنه رصد بالفعل إطلاق نحو 75 قذيفة صاروخية من لبنان، زاعماً أنه "اعترض عشرات منها"، دون تحديد المناطق المستهدفة.

وكانت صافرات الإنذار دوت بمستوطنات شمال إسرائيل عقب شن جيش الاحتلال غارات على لبنان، أسفرت عن سقوط 3 قتلى.

مسيرات انتحارية

في المقابل، أعلن حزب الله في وقت سابق الجمعة، استهدافه بعشرات صواريخ الكاتيوشا "قاعدة تسنوبار في الجولان المحتل، ومرابض مدفعية في الزاعورة، شمالي إسرائيل".

كما كشف الحزب، عن تنفيذ مقاتليه "هجوماً جوياً بعدد من المسيرات الانقضاضية (الانتحارية) على المقر المُستحدث لقيادة كتيبة ‏المدفعية 411 في جعتون"

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول، و"تضامناً مع قطاع غزة" يتبادل حزب الله وفصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان من جهة وجيش الاحتلال من جهة أخرى، قصفاً يومياً أسفر عن قتلى وجرحى بين الطرفين، أغلبهم في لبنان.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة، المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عشرات آلاف الشهداء والجرحى معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً، فضلاً عن مجاعة حصدت أرواح البشر.