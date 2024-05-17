سياسة
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روسيا تتقدم نحو خاركيف وبوتين يعلن خطة لـ"منطقة عازلة" هناك
تعتزم روسيا إنشاء منطقة عازلة في خاركيف شمالي شرقي أوكرانيا، فيما تحرز قواتها التقدم في هذا المحور الذي تحتدم فيها الاشتباكات مع القوات الأوكرانية.
روسيا تتقدم نحو خاركيف وبوتين يعلن خطة لـ"منطقة عازلة" هناك
القوات الأوكرانية تطلق النار على قوات روسية بالقرب من خاركيف / صورة: AFP
17 مايو 2024

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في لقاء مع الصحفيين، الجمعة، في إطار زيارته للصين: "ما حدث في محور خاركيف هو خطؤهم (الجانب الأوكراني) أيضاً، لأنهم قصفوا المناطق السكنية في المناطق الحدودية، بما في ذلك بيلغورود، ويواصلون القصف".

وأضاف: "قلت بوضوح إنه إذا استمر هذا، فسنضطر إلى إقامة منطقة عازلة، منطقة آمنة، وهذا ما نفعله الآن"، مؤكداً أنهم لا يملكون خطة حالياً للاستيلاء على خاركيف.

وفي معرض تأكيده استعدادهم للمفاوضات بشأن أوكرانيا، قال: "ننظر إلى ما يحدث حول الاجتماع المعلن في جنيف. نحن على عكس الجانب الأوكراني لم نرفض المفاوضات قط".

وفي وقت سابق الجمعة أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن جيشها يواصل التقدم في شمال شرق أوكرانيا وأنه سيطر على 12 قرية في منطقة خاركيف خلال أسبوع منذ إطلاق هجوم بري جديد كبير.

ووفق مصادر عسكرية، تقدمت القوات الروسية باتجاه الغرب، مستهدفة قرية لوكيانتسي، لفتح الطريق إلى ليبتسي، وهي منطقة أخرى على الطريق المؤدي إلى خاركيف.

وأشار قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي، على تليغرام إلى أن القوات الروسية "وسعت منطقة القتال النشطة بمقدار 70 كيلومتراً".

وشدد سيرسكي على ضرورة "صدّ أي تقدم جديد" متعهداً باللجوء إلى "الضربات الجوية والصاروخية والمدفعية والدبابات لإحداث أكبر قدر من الخسائر".

تزامناً مع ذلك، شنت القوات الأوكرانية مساء الخميس، هجوماً واسعاً بنحو 100 مسيرة استهدف مناطق جنوب غرب روسيا، ما أدى إلى مقتل مدنيين واشتعال النيران في مصفاة نفط واحدة على الأقل.

وفي منطقة كراسنودار جنوب غرب البلاد، أكدت السلطات المحلية أن طائرتين مسيرتين أوكرانيتين قصفتا مصفاة للنفط في توابسي على حافة البحر الأسود، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.

وفي 24 فبراير/شباط 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية بأوكرانيا وتشترط لإنهائها "تخلي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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