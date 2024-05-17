وأضاف البيان: "نعتقد أن هذه القرارات ستسهم في إنهاء المجزرة التي ترتكبها إسرائيل في غزة وإيجاد حل دائم للقضية الفلسطينية".

ودعت الوزارة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تقديم "مساهمات ملموسة" لتنفيذ هذه التوصيات.

وأدان قادة القمة في البيان الختامي استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، و"استهداف المدنيين والمنشآت المدنية واستخدام سلاح الحصار والتجويع ومحاولات التهجير القسري، وما نتج عنها من قتل وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء".

وطالبوا بـ"وقف محاولات التهجير القسري كافة، وإنهاء كل صور الحصار والسماح بالنفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية للقطاع والانسحاب الفوري لإسرائيل من رفح"، داعين إلى إجراء "تحقيق دولي فوري بشأن الاعتداءات على قوافل المساعدات لقطاع غزة.

وانطلقت أعمال القمة العربية في دورتها العادية الـ33 أمس الخميس، في العاصمة البحرينية المنامة بمشاركة قادة الدول العربية.

وتزامن انعقادها مع تصاعد الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، مخلفة عشرات آلاف الشهداء والجرحى من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.