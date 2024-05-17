وشدّد نائب الأمين العامّ لمنظمة التعاون الإسلامي أحمد كاويسا سينغيندو، على أن سيدة تركيا الأولى "ضربت مثالاً للجميع من خلال الجلسة الخاصة الأولى التي نُظّمَت في إطار القمة 13 لمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول عام 2016".

وتوجه سينغيندو إلى السيدة أمينة قائلاً: "أودّ أيضاً أن أعرب عن خالص شكري وتقديري لكم لدعم هذه المبادرة القيمة. إن حضوركم دليل على دعمكم هذه المبادرة، ودليل على التزامنا ضمان مستقبل أكثر صحةً لشعوب الدول الإفريقية الأعضاء".

بدورها شكرت زوجة الرئيس النيجيري أولوريمي تينوبو، السيدة أردوغان على استضافتها السيدات الأوليات ورؤساء الدول في قمة 2016، معربة عن امتنانها لها لاهتمامها وحبها للقارة الإفريقية، قائلة: "نحن نحبك كثيراً، أشكركم على إنشاء مركز إفريقيا في أنقرة".

كما وصفت زوجة رئيس سيراليون فاطمة مادا بيو، السيدة أمينة أردوغان بأنها "الأم الثمينة"، وشدّدت على أنه بمشاركتها "نرى أننا نتلقى الدعم، ليس فقط من إفريقيا بل من كل أنحاء العالم".

ووصلت السيدة أمينة إلى أبوجا الأربعاء للمشاركة في برنامج "رفع الوعي والدعم لمكافحة السرطان"، الذي نظّمَته الدول الإفريقية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

والتقت السيدة أمينة، أولوريمي تينوبو زوجة الرئيس النيجيري، وأعربت تينوبو عن سعادتها بقبول أردوغان دعوتها، وزيارتها أبوجا لحضور الندوة ضيفة شرف.

وألقت السيدة أمينة كلمة أمام المشاركين، أعربت فيها عن مشاعر الحب الصادق التي يكنّها الشعب التركي لإفريقيا، لافتةً إلى كرم ضيافة أهلها الذي وجدته في كل بلد إفريقي زارته.