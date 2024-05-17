سياسة
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أبو عبيدة: أصبنا العدو بضربات قاسية ومستعدون لمواصلة القتال والصمود
كشف أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عن حجم الخسائر التي كبدها مقاتلو المقاومة الفلسطينية جيش الاحتلال الإسرائيلي في محاور توغله بقطاع غزة، مؤكداً استعدادهم لمزيد من القتال والصمود.
أبو عبيدة: أصبنا العدو بضربات قاسية ومستعدون لمواصلة القتال والصمود
أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس / صورة: AFP
17 مايو 2024

وقال أبو عبيدة في خطاب متلفز اليوم الجمعة: "تمكنا خلال 10 أيام من استهداف 100 آلية عسكرية صهيونية في محاور القتال بغزة". وأضاف أن "العدو في كل مناطق توغله يعد قتلاه وجرحاه بالعشرات ولا يكاد يتوقف عن انتشال جنوده".

وأشار أبو عبيدة إلى أن الاحتلال قرر منذ 10 أيام بدء عدوان بري جديداً على رفح وحي الزيتون جنوب وجباليا "ظانّاً أنها باتت أهدافاً سهلة وأنه لن يجد مقاومة تذكر، فإذا به يجابه بمقاومة مماثلة أو أشد من تلك التي وجدها في اليوم الأول للعدوان البري".

وتابع أن "المقاومة لقنت قوات العدو ضربات قاسية شرق رفح قبل دخولها وبعد التوغل فيها، وقطف مقاتلوها رؤس ضباط الاحتلال وجنوده بحي الزيتون حتى أسقط بينهم أعلى رتبة عسكرية معلنة، كما ذاق العدو بمخيم جباليا ومدبنتها بأس مقاتلي المقاومة ولا يزال يعلن عن قتل وإصابة جنوده بالجملة".

وأكّد الناطق باسم كتائب القسّام أنهم يواجهون "العدو بالأسلحة المضادة للدروع والأفراد وبتفجير المباني وفتحات الأنفاق وحقول الألغام والقنص"، مشيراً إلى أن "الإنجاز الوحيد" الذي تمكّن "العدو المأزوم" من تحقيقه باستخدام الأسلحة الأمريكية المسخّرة لإبادة الشعب الفلسطيني هو إحداث "دمار هائل" بالقطاع.

وشدد على أن "ما يحدث من مواجهة بطولية لمقاومينا وشعبنا، بعد مرور 224 يوماً، يؤكد قدرتنا على الصمود والقتال مهما طال أمد العدوان ومهما كان شكله".

وحول أوضاع الأسرى الإسرائيليين بالقطاع، قال أبو عبيدة "إننا نعلن باستمرار وبكل وضوح بالأسماء والصور عن بعض حالات القتل والموت لأسرى العدو بسبب عدوان جيشهم وتعنت وإجرام حكومتهم ورئيسها الفاسد، ونقول ذلك لوضع عائلات وجمهور العدو أمام الحقائق الدامغة مقابل كذب وتضليل حكومتهم".

واعتبر أن "متلازمة الفشل لقيادة العدو وأكذوبة الضغط العسكري لتحرير الأسرى، وصفة لتسريع ذهابهم إلى المجهول".

والأربعاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية عسكرية "موسّعة" في مخيم جباليا، تزامناً مع استمرار عملية أخرى شرق مدينة رفح جنوب القطاع، لافتاً إلى أن العملية في جباليا شهدت "معارك شرسة"، وأن قواته "واجهت عشرات الخلايا المسلحة" في إشارة إلى فصائل المقاومة الفلسطينية.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عشرات آلاف الشهداء والجرحى معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً، فضلاً عن مجاعة حصدت أرواح البشر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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