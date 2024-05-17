والجمعة أكدت منظمة أطباء بلا حدود تضرر مستشفى الأطفال الذي تدعمه المنظمة الدولية في مدينة الفاشر بالسودان إثر وقوع "انفجار بقربه نتج عن ضربة جوية نفذتها القوات المسلحة السودانية".

وأفاد محمد جادو منسق مشروع في أطباء بلا حدود، في منشور على حساب المنظمة الدولية عبر منصة إكس: "تضرر مستشفى الأطفال الذي تدعمه منظمتنا في الفاشر غربي السودان، حين وقع قربه انفجار نتج عن ضربة جوية نفذتها القوات المسلحة السودانية".

في سياق متصل، قال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اليوم الجمعة، إنه يشعر "بالفزع" من تصاعد العنف قرب مدينة الفاشر السودانية، مضيفاً أنه أجرى مناقشات هذا الأسبوع مع قائدي طرفي الصراع، وحذّر من كارثة إنسانية إذا تعرضت المدينة لهجوم.

وأكدت رافينا شامداساني المتحدثة باسم تورك، في إفادة صحفية للأمم المتحدة في جنيف أن القتال في الفاشر "سيكون له أثر كارثي على المدنيين وسيفاقم الصراع العرقي وستكون له تبعات إنسانية مروعة".

ومنذ أوائل أبريل/نيسان الماضي، تشهد الفاشر اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، التي شنت هجمات واسعة على قرى غرب المدينة. وكان مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قال إن 58 على الأقل قتلوا في محيط الفاشر منذ الأسبوع الماضي.

من جهتها، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الجمعة في بيان، مجلس الأمن لإرسال بعثة جديدة لحماية المدنيين في السودان وفرض حظر للأسلحة على مستوى البلاد ومعاقبة المسؤولين عن الفظائع المستمرة.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي" حرباً خلّفت نحو 15 ألف قتيل وأكثر من 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقاً للأمم المتحدة.