سياسة
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أحدهما قيادي في القسام.. مقتل شخصين بغارة إسرائيلية شرقي لبنان
قُتل شخصان أحدهما قيادي في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية وأصيب آخر اليوم الجمعة، بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة قرب الحدود السورية في منطقة البقاع الأوسط شرقي لبنان.
أحدهما قيادي في القسام.. مقتل شخصين بغارة إسرائيلية شرقي لبنان
مقتل شخصين أحدهما قيادي في "كتائب القسام" بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة البقاع الأوسط شرقي لبنان. / صورة: AFP
17 مايو 2024

وأفاد شهود عيان بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة "مجدل عنجر" (محافظة البقاع) القريبة من الحدود السورية، ما أدى إلى مقتل شخصين كانا بداخلها، فيما أصيب ثالث كان في المكان.

وأعلنت "كتائب القسام" في لبنان في بيانٍ "استشهاد القائد شرحبيل علي السيد، في معركة طوفان الأقصى بعد استهدافه من طائرات الاحتلال في البقاع (شرقي لبنان)".

وبدوره أوضح حزب الله في بيانٍ استهداف مواقع جل العلام وبياض بليدا والبغدادي الإسرائيلية الواقعة قرب الحدود اللبنانية الجنوبية بقذائف صاروخية ومدفعية، كما أعلن في بيانٍ آخر، أن مقاتليه "استهدفوا ‌‏موقع ‏المالكية بقذائف المدفعية" دون مزيد من التفاصيل.‏ ‏

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، و"تضامناً مع قطاع غزة"، يتبادل "حزب الله" وفصائل لبنانية وفلسطينية من جهة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى قصفاً يومياً أسفر عن قتلى وجرحى بين الطرفين، أغلبهم في لبنان.

وتواصل إسرائيل حربها المدمرة رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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