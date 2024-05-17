وأعلنت مصادر محلية فلسطينية في وقت لاحق، وصول الشاحنات إلى مخازن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في مدينة دير البلح وسط القطاع. ووفق المصادر، ستعمل الشاحنات على نقل حمولة السفينة إلى مناطق جنوبي القطاع لتوزيعها على مئات آلاف النازحين خاصة في منطقة المواصي، غربي خان يونس، ودير البلح.

وفي وقت سابق الجمعة قالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في بيان، إنه "في نحو الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت غزة (06:00 ت.غ) بدأت شاحنات محملة بمساعدات إنسانية التحرك إلى الشاطئ عبر الرصيف المؤقت في غزة".

وأوضحت سنتكوم أن العملية تأتي ضمن "جهد مستمر متعدد الجنسيات لتقديم مساعدات إضافية للمدنيين الفلسطينيين في غزة عبر الممر البحري ذي الطبيعة الإنسانية بالكامل والذي يشمل مساعدات تبرع بها عدد من الدول والمنظمات الإنسانية".

بدوره أعلن البيت الأبيض، في بيانٍ لاحقاً، إرسال مساعدات إضافية إلى قبرص حيث "ستُحمّل على سفن لتسليمها على الرصيف العائم". وأضاف البيان "نأمل أن نتمكن من زيادة عدد الوحدات التي ستُسلّم عند الرصيف"، مؤكداً أن "الولايات المتحدة لديها خطة أمنية قوية للرصيف".

وفي السياق ذاته، توقع مسؤولون عسكريون أمريكيون، في تصريح إعلامي، عبور نحو 150 شاحنة مساعدات يومياً عبر الرصيف العائم إلى القطاع. لكن العاملين في المجال الإنساني، أكدوا مراراً أن الطريقة الأكثر فاعلية لتخفيف المعاناة الإنسانية الشديدة في غزة، هي إيصال المساعدات من خلال المعابر البرية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمر قبل نحو شهرين ببناء رصيف عائم كبير على بعد عدة أميال قبالة ساحل غزة ليكون منصة انطلاق لعمليات تسليم المساعدات. وأعلنت سنتكوم أمس الخميس اكتمال بنائه.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أكثر من 114 ألفاً بين شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.