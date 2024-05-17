وأضاف ألطون، خلال مشاركته عبر رسالة مصورة في فعاليات "مسيرة اليوم التركي" التي أقامتها دائرة الاتصال بالبيت التركي في مدينة نيويورك، أن جذور العلاقات التركية-الأمريكية تعود إلى سنوات طويلة.

وأشار إلى أنّ من شأن هذه العلاقات جلب السلام والأمن والرخاء للمنطقة والعالم، إذا كانت في إطار احترام مفهوم التحالف والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأوضح أنّ الملفات التي تنتظر التعاون التركي-الأمريكي لا تقتصر على القضايا الإقليمية فحسب، بل تتعداها إلى مسائل دولية أيضاً.

وشدد المسؤول التركي على أنّ لدى أنقرة منظوراً ورؤية يتركّزان على إيجاد حلول شاملة ودائمة للأزمات المحلية أو الدولية، "وخاصة فيما يخصّ الهجرة غير النظامية واللاجئين ومكافحة الإرهاب".

وفيما يتعلّق بتطورات الوضع في فلسطين، جدد ألطون تأكيد موقف تركيا المطالِب بوقف هجمات الاحتلال المتواصلة على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتابع: "تواصل تركيا مبادراتها الدبلوماسية بهدف التوصل إلى حلٍ يُنهي المأساة الإنسانية التي سببتها إسرائيل في غزة"، مشدداً على استنفارها السبل والجهود الدبلوماسية والإنسانية كافة لتأمين وقف الحرب الجارية.

يُذكر أن فعاليات "مسيرة اليوم التركي" أُقيمت للمرة الأولى عام 1981 في الولايات المتحدة، تنديداً بمقتل دبلوماسيين أتراك في دول غربية، على يد تنظيم "أصالة" الإرهابي.