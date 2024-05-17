وقال بيان صادر عن الهيئة التابعة للرئاسة التركية، إنّ التسليم جاء في إطار صفقة مُبرمة بين بايكار ووزارة الدفاع البولندية خلال مايو/أيار 2021.

وسلّمت بايكار، حسب البيان، الدفعة الأولى من مُسيّرات بيرقدار إلى بولندا، في أكتوبر/تشرين الأول 2022، والثانية خلال أبريل/نيسان 2023، والثالثة في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

وفي مايو/أيار الجاري استكملت الشركة الدفعة الرابعة والأخيرة من الصفقة في إحدى القواعد العسكرية ببولندا.

وحضر التسليم رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق غورغون، ونائب وزير الدفاع البولندي باول بيجدا، ومدير عام بايكار خلوق بيرقدار، ووفد من الدفاع البولندية.

وقال غورغون، حسب بيان الهيئة، إن تركيا واحدة من أبرز 3 دول مُصنّعة للمُسيّرات حول العالم، ما جعلها لاعباً عالمياً في مجال الطائرات المُسيّرة.

وأضاف أنّ "العالم أجمع يُتباع شركة بايكار من كثب بمواهبها الشابة، وقوتها التي تغيّر قواعد اللعبة، وتقنياتها المتفوقة الرائدة ونجاحاتها في التصدير، وهي فخر وطني لبلدنا".

من جانبه، أشار خلوق بيرقدار في منشور على منصة "إكس"، إلى أنّه ومع استكمال الصفقة المذكورة مع بولندا، تكون تركيا قد صدّرت طائرات مُسيّرة، لأول مرة، إلى بلد عضو في حلف شمال الأطلسي "ناتو" والاتحاد الأوروبي معاً.

وأضاف أن هذه "الصفقة التاريخية" ستُعزز التعاون الاستراتيجي بين تركيا وبولندا في مجال الشراكة التكنولوجية.