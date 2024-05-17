سياسة
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"صفقة تاريخية".. بايكار التركية تسلم بولندا الدفعة الأخيرة من مسيرة بيرقدار
أعلنت هيئة الصناعات الدفاعية التركية، الجمعة، استكمال شركة بايكار لتكنولوجيات الطائرات المُسيّرة، تسليم بولندا 24 مُسيّرة من طراز "بيرقدار TB2". وبذلك تكون بولندا أول بلد عضو في الناتو" والاتحاد الأوروبي يتسلّم مسيّرات تركية الصنع.
"صفقة تاريخية".. بايكار التركية تسلم بولندا الدفعة الأخيرة من مسيرة بيرقدار
رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية ونائب وزير الدفاع البولندي ومدير عام بايكار خلال تسليم الدفعة الأخيرة من المسيّرات / صورة: @BaykarTech
17 مايو 2024

وقال بيان صادر عن الهيئة التابعة للرئاسة التركية، إنّ التسليم جاء في إطار صفقة مُبرمة بين بايكار ووزارة الدفاع البولندية خلال مايو/أيار 2021.

وسلّمت بايكار، حسب البيان، الدفعة الأولى من مُسيّرات بيرقدار إلى بولندا، في أكتوبر/تشرين الأول 2022، والثانية خلال أبريل/نيسان 2023، والثالثة في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

وفي مايو/أيار الجاري استكملت الشركة الدفعة الرابعة والأخيرة من الصفقة في إحدى القواعد العسكرية ببولندا.

وحضر التسليم رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق غورغون، ونائب وزير الدفاع البولندي باول بيجدا، ومدير عام بايكار خلوق بيرقدار، ووفد من الدفاع البولندية.

وقال غورغون، حسب بيان الهيئة، إن تركيا واحدة من أبرز 3 دول مُصنّعة للمُسيّرات حول العالم، ما جعلها لاعباً عالمياً في مجال الطائرات المُسيّرة.

وأضاف أنّ "العالم أجمع يُتباع شركة بايكار من كثب بمواهبها الشابة، وقوتها التي تغيّر قواعد اللعبة، وتقنياتها المتفوقة الرائدة ونجاحاتها في التصدير، وهي فخر وطني لبلدنا".

من جانبه، أشار خلوق بيرقدار في منشور على منصة "إكس"، إلى أنّه ومع استكمال الصفقة المذكورة مع بولندا، تكون تركيا قد صدّرت طائرات مُسيّرة، لأول مرة، إلى بلد عضو في حلف شمال الأطلسي "ناتو" والاتحاد الأوروبي معاً.

وأضاف أن هذه "الصفقة التاريخية" ستُعزز التعاون الاستراتيجي بين تركيا وبولندا في مجال الشراكة التكنولوجية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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