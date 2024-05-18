وذكر بيان صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية، أنّ شهيداً و5 إصابات بحالة مستقرة وصلوا إلى مستشفى جنين الحكومي.

وأضاف البيان أنّ "3 إصابات بحالة مستقرة وصلت إلى مستشفى ابن سينا الحكومي جرّاء قصف للاحتلال على جنين".

ثمّ ارتفع إجمالي الإصابات في جنين إلى 9 بعد إعلان مستشفى ابن سينا "وصول إصابة رابعة بحالة مستقرة".

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" بأن "طائرة حربية لجيش الاحتلال قصفت منزلاً في مخيم جنين"، وأن "الشهيد (الذي قُتل بقصف المنزل) هو إسلام خمايسة".

في السياق، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان، أنّ خمايسة هو "أحد قادة كتيبة جنين" التابعة لها، مضيفة أنه "ارتقى جراء غارة صهيونية غادرة على مخيم جنين".

ويتهم الاحتلال خمايسة بتنفيذ عملية حرميش في 30 مايو/أيار من العام الماضي وأسفرت عن قتل مستوطن، بعد استهداف مركبته بالرصاص شمال طولكرم.

كما يتهمه بتنفيذ عملية دهس قرب بلدة برطعة جنوب غربي جنين في ديسمبر/كانون الأول الفائت أصيبت فيها مجندة إسرائيلية بجراح.

وتشهد الضفة الغربية، بموازاة الحرب المدمرة على غزة، توترات أمنية جراء استمرار اعتداءات المستوطنين والاقتحامات الإسرائيلية للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية والتي أدّت إلى استشهاد 505 فلسطينيين، وإصابة نحو 5 آلاف آخرين.

فيما خلّف العدوان الإسرائيلي على غزة أكثر من 114 ألفاً بين شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.