ووجّه زيلينسكي في مقابلة حصريّة مع وكالة الصحافة الفرنسية، خطابه للرئيس الفرنسي قائلاً: "إيمانويل، نحن لا نصدّق ذلك. فلنتخيّل للحظة أنّ هناك وقفاً لإطلاق النار. أولاً، نحن لا نثق في (فلاديمير) بوتين. ثانياً، هو لن يسحب قواته".

وأردف: "أخبِرْني إيمانويل، مَن الذي يضمن أنّ روسيا لن تستغلّ ذلك لإرسال قواتها إلى أراضينا؟"، مجدداً رفضه هدنة من شأنها أن "تصبّ في مصلحة العدوّ" حسب تعبيره.

وكان ماكرون أكد في وقت سابق أنه يريد "فعل كل شيء" من أجل التوصل إلى هدنة أولمبية في جميع أنحاء العالم خلال الألعاب الأولمبية.

وفي سياق ذلك، ألمح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة أيضاً إلى أنه لن يلتزم هدنة أولمبية على خلفية استبعاد روسيا من ألعاب باريس بسبب هجومها على أوكرانيا، وأنه وسيواصل المعارك ضد كييف.

وفيما يتعلّق بسير المعارك، قال الرئيس الأوكراني إنّ روسيا لا تملك الوسائل لشنّ هجوم جديد واسع النطاق على كييف.

وأشار إلى أنه "ليس لدى موسكو القوّات اللازمة لشنّ هجوم واسع النطاق على العاصمة كما فعلت في بداية الغزو"، مُبدياً اعتقاده بأنّ دونباس (شرق) وخاركيف (شمال شرق) هما الهدفان الرئيسيان للكرملين.

وشدد زيلينسكي على أنّ هجوم روسيا على منطقة خاركيف يمكن أن يكون مجرّد موجة أولى من هجوم أوسع نطاقاً.

لكنه نبّه في الوقت نفسه بأنه ليس لدى أوكرانيا سوى ربع أنظمة الدفاع الجوّي التي تحتاجها، مضيفاً أنّ كييف تحتاج أيضاً 120 إلى 130 طائرة مقاتلة من طراز F-16 لمواجهة القوّة الجوّية الروسيّة.

وفي 24 فبراير/شباط 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية بأوكرانيا وتشترط لإنهائها "تخلي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.