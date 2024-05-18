سياسة
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السودان.. تحذيرات أممية من تصاعد العنف في مدينة الفاشر
حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أمس الجمعة، من تصاعد العنف في مدينة الفاشر غربي السودان، وفق بيان نشرته الأمم المتحدة على حسابها الإلكتروني.
السودان.. تحذيرات أممية من تصاعد العنف في مدينة الفاشر
الأمم المتحدة تحذر من تصاعد العنف في الفاشر بالسودان/ صورة: Reuters
18 مايو 2024

وقال تورك: "إننا نشعر بالفزع من تصاعد العنف في الفاشر، وتأثيره المدمر في حياة المدنيين".

وأجرى تورك، مكالمات هاتفية منفصلة الثلاثاء الماضي، مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قائد الجيش السوداني، والفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) قائد قوات الدعم السريع، وحثهما على التصرف فوراً وعلناً لتهدئة الوضع، حسب تصريحات المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان رافينا شامداساني.

كما حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان طرفي الصراع من أن "القتال في الفاشر، حيث أكثر من 1.8 مليون شخص حالياً من السكان والنازحين داخلياً محاصرين ومعرضين لخطر المجاعة الوشيك، سيكون له تأثير كارثي في حياة المدنيين، وسيؤدي إلى تعميق الصراع الطائفي مع عواقب إنسانية كارثية".

وتشهد الفاشر منذ أوائل أبريل/نيسان الماضي، اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، التي شنت هجمات واسعة على قرى غرب المدينة.

والفاشر، مركز ولاية شمال دارفور، وعاصمة إقليم دارفور المكون من 5 ولايات، وأكبر مدنه، والوحيدة بين مراكز ولايات الإقليم الأخرى التي لم تسقط بيد قوات الدعم السريع في نزاعها المسلح ضد الجيش السوداني.

وتزايدت دعوات أممية ودولية إلى تجنيب البلاد كارثة إنسانية قد تدفع الملايين إلى المجاعة والموت، جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 12 ولاية من أصل 18.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) حرباً خلّفت نحو 15 ألف قتيل وأكثر من 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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