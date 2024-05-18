سياسة
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فيضانات عارمة تجتاح ألمانيا والسلطات تُجلي مئات السكان
اجتاحت فيضانات عارمة مساء الجمعة، عدة مناطق جنوب غربي ألمانيا، ما دفع السلطات إلى إجلاء مئات السكان ورفع مستوى الحيطة.
فيضانات عارمة تجتاح ألمانيا والسلطات تُجلي مئات السكان
صورة أرشيفية لفيضانات سابقة بألمانيا (المصدر: لوكسومبورغ تايمز) / Others
18 مايو 2024

ودعا مكتب الدفاع المدني سكان ولاية سارلاند الحدودية مع فرنسا، التي شهدت ارتفاعاً قياسياً في منسوب المياه، إلى توخي أعلى درجات الحذر.

وجاء تحذير السلطات المحلية للسكان، بعد انهيار جزء من حاجز مائي في بلدة كفيرشيد، أدى إلى وقف العمل بمحطة انتاج الطاقة الكهربائية في هذه المنطقة، وفق صحيفة بيلد الألمانية.

وقالت الصحيفة إن هذه الفيضانات "لم يُشهد لها مثيل خلال قرن".

بدورها حذرت هيئة الأرصاد الجوية من فيضانات "هائلة" في مناطق جنوب غرب البلاد.

أما في ولاية راينلاند بالاتينات المجاورة، دعت السلطات نحو 200 شخص من سكان بلدة شودن إلى مغادرة منازلهم في ظل تواصُل ارتفاع منسوب المياه.

وفي فرنسا، حذرت السلطات من خطر الأمطار والفيضانات في موسيل.

ودعا وزير الداخلية جيرالد دارمانان عبر منصة إكس السكان إلى اتخاذ "أقصى درجات الحذر واحترام تعليمات السلطات".

ووفق بيان لدائرة الإطفاء والإسعاف، طالت الفيضانات والأمطار الغزيرة ما يناهز 117 بلدية في المنطقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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