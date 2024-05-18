وقال المكتب الأممي في منشور على منصة إكس، إنه "لم يبقَ شيء تقريباً لتوزيعه في قطاع غزة".

وأضاف أن "وضع المياه والصرف الصحي يتدهور بسرعة، ومع حظر دخول المساعدات، لا يمكن للناس إلا اللجوء إلى استخدام الأنقاض والنفايات لسد احتياجاتهم".

ويعاني الفلسطينيون شحاً شديداً في كل المواد الأساسية، ما تسبب بمجاعة وظروف كارثية جرّاء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة بدعم أمريكي، والقيود الإسرائيلية المشددة.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة المدعومة من واشنطن عسكرياً وسياسياً واستخباراتياً، أكثر من 114 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.