سياسة
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بعدما حوصروا بمستشفى.. البيت الأبيض يعلن إجلاء أطباء أمريكيين من قطاع غزة
أعلن البيت الأبيض أن مجموعة من الأمريكيين العاملين في المجال الطبي غادروا قطاع غزة بعد أن حوصروا في المستشفى الذي كانوا يقدمون فيه خدماتهم.
بعدما حوصروا بمستشفى.. البيت الأبيض يعلن إجلاء أطباء أمريكيين من قطاع غزة
بعد حصارهم في مستشفى بغزة.. البيت الأبيض: أطباء أمريكيون يغادرون القطاع/ صورة: AFP
18 مايو 2024

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي للصحفيين، إن 17 من الأطباء الأمريكيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية خرجوا أمس الجمعة من غزة من أصل 20.

فيما أوضح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في تصريحات صحفية، أن بعض الأطباء الذين تقطّعت بهم السبل شقوا طريقهم إلى بر الأمان بمساعدة السفارة الأمريكية في القدس.

وقال مصدر مطّلع إن ثلاثة من الأطباء الأمريكيين اختاروا عدم مغادرة غزة، مضيفاً أن الأطباء الذين بقوا يدركون أن السفارة الأمريكية قد لا تكون قادرة على تسهيل مغادرتهم كما فعلت أمس الجمعة.

والأسبوع الماضي، كانت تقارير قد أفادت بعدم قدرة الأطباء الأمريكيين على مغادرة غزة بعد أن أغلقت إسرائيل معبر رفح الحدودي.

وذكرت الجمعية الطبية الفلسطينية الأمريكية وهي منظمة غير ربحية مقرها الولايات المتحدة أن فريقها المكون من 19 متخصصاً في الرعاية الصحية بينهم عشرة من الأمريكيين كانوا مُنعوا الخروج من غزة بعد مهمتهم التي استمرت أسبوعين.

وقالت الجمعية على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء الماضي، إن لديها مزيداً من الأطباء الذين ينتظرون دخول غزة ليحلوا محل الذين يحاولون المغادرة.

ويأتي ذلك بعد أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في السابع من مايو/أيار سيطرته على معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر وأغلقته، مما أدى إلى عرقلة دخول وخروج الأشخاص فضلاً عن عرقلة دخول شاحنات المساعدات إلى القطاع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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