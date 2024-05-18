سياسة
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الاحتلال يرتكب 9 مجازر خلال 24 ساعة في غزة.. وحصيلة الشهداء تتجاوز 35 ألف
قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة الشهداء في الحرب إلى 35386 و79366 مصاباً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
الاحتلال يرتكب 9 مجازر خلال 24 ساعة في غزة.. وحصيلة الشهداء تتجاوز 35 ألف
قصف إسرائيلي على مخيم جباليا / صورة: AFP
18 مايو 2024

وفي شمال غزة، استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، بينهم أطفال ونساء، في قصف طائرات حربية إسرائيلية منطقة سكنية في محيط مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا.

وتسبب القصف في تحطيم أجزاء من جدران مستشفى كمال عدوان الخارجية، نتيجة تطاير الحجارة وشظايا الصواريخ، ما أدى إلى حالة من الهلع بين المرضى والمصابين بداخله.

وفي رفح، قالت مصادر محلية إن 3 فلسطينيين أصيبوا بقصف إسرائيلي قرب المستشفى الإماراتي.

كما استشهد فلسطينيان فجراً جرّاء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً وسط المدينة، تزامنا مع قصف عنيف على المناطق الشرقية.

وقال شهود عيان، إن آليات الاحتلال أطلقت النار بكثافة على عدد من الفلسطينيين جنوب شرقي رفح، ما أدى إلى إصابتهم ونقلهم إلى المستشفى.

وتعرضت منطقة "ميراج" شمال رفح، بدورها لقصف إسرائيلي عنيف.

وفي مدينة خان يونس المجاورة، أغارت طائرات الاحتلال على منطقة الفراحين شرق بلدة عبسان الكبيرة. فيما قُصف منزل في منطقة معن، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات.

وتحدثت مصادر طبية عن إصابة العديد من الفلسطينيين، بنيران رشاشات الاحتلال شرق مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع، تزامناً مع قصف مدفعي متقطع.

كما شهد حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، قصفاً كثيفاً بطائرات مروحية إسرائيلية، أسفر عن وقوع إصابات.

اعتقال عمال من غزة

في غضون ذلك قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوات الاحتلال اقتحمت فجراً بلدة برطعة جنوب جنين شمالي الضفة الغربية، واعتقلت عمالاً من قطاع غزة من داخل عمارة سكنية بعد أن اعتدت عليهم بالضرب المبرح.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عشرات آلاف الشهداء والجرحى معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً، فضلاً عن مجاعة حصدت أرواح البشر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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