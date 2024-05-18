وفي فبراير/شباط الماضي، رُصدت كميات كبيرة من مخلفات جيش الاحتلال الإسرائيلي الحربية التي تشمل أنواعاً مختلفة من الأسلحة مثل قذائف المدفعية والقذائف اليدوية والرصاص الحي، في مناطق شمالي قطاع غزة.

وتشمل هذه المخلفات الإسرائيلية ذخائر متفجرة وغير متفجرة وأجزاء من الأسلحة، وتمثل خطراً مستمراً على سلامة الفلسطينيين.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن جيش الاحتلال استخدم قنابل أمريكية المنشأ، في قصف الأحياء المدنية في غزة، رغم أنها صنعت لاستخدامها ضد أهداف عسكرية".

وأضافت المصادر أن من أبرز القنابل التي قصف بها الاحتلال غزة قنبلة "MK" الأمريكية، وهي تحتوي على مواد شديدة الانفجار.

وأشارت إلى أنواع أخرى من هذه القنابل متعددة الأحجام والأوزان وهي "MK82" ويبلغ وزنها 500 كيلوجرام، و"MK83" ووزنها 750 كيلوجراماً، و""MK84 بوزن طن (ألف كيلوجرام)، وهي الأكثر فتكاً وتدميراً.

ووفق المصادر ذاتها، استخدم جيش الاحتلال قنابل مجنحة من نوع"GPU31"، و"GPU38"، و"GPU10"، في قصف بعض الأحياء المدنية أيضاً.

وأكدت المصادر أن هذه الذخائر صُنعت في الولايات المتحدة للاستخدام العسكري ضد الملاجئ والتحصينات العسكرية، لكن قوات الاحتلال قصفت بها أحياء مدنية في جميع مناطق القطاع وبغزارة شديدة، ما أدى إلى مقتل عدد كبير من المدنيين.

انتقادات لواشنطن

بدورها انتقدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز الخميس الماضي، إنكار واشنطن استخدام إسرائيل أسلحة أمريكية في انتهاكات للقانون الدولي ارتكبتها بقطاع غزة.

وقالت ألبانيز على منصة "إكس: "إن إنكار الإدارة الأمريكية الصريح استخدام إسرائيل أسلحة أمريكية في انتهاك للقانون الدولي (في غزة) أمر محير".

وتساءلت ساخرة عما إذا كانت الإدارة الأمريكية "تعتقد أن تسوية المدن بالأرض وقتل المدنيين بشكل عشوائي يتماشيان مع القانون الدولي".

وجاء منشور ألبانيز تعليقاً على فيديو نشره الناشط الفلسطيني أحمد المدهون، يعرض عدداً من الأسلحة أمريكية الصنع، تركها الجنود الإسرائيليون بعد مغادرتهم مدينة خان يونس.

وكتب المدهون قائلاً: "هذا ما تركه الجيش الإسرائيلي بعد تدميره بالكامل مدينة خان يونس، قذائف أمريكية فارغة".

تحذيرات أممية

وفي 2 مايو/أيار الجاري، قالت الأمم المتحدة، إن نحو 7500 طن من الذخائر غير المنفجرة متناثرة بأنحاء قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة، وإن إزالتها تستغرق قرابة 14 عاماً.

وأوضحت دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام، في بيان، أن "نحو 7500 طن من الذخائر غير المنفجرة متناثرة في جميع أنحاء غزة، الأمر الذي قد يستغرق ما يصل إلى 14 عاماً لإزالتها".

وللتخفيف من المخاطر التي يتعرض لها المدنيون وفرق الإغاثة في هذه الأثناء، أصدرت الدائرة نداءات عاجلة للحصول على مساعدة من المجتمع الدولي لإزالة مخلفات الحرب من المتفجرات، وفق موقع "أخبار الأمم المتحدة".

وتجري الدائرة الأممية حملات توعية بمخاطر تلك الذخائر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وإرسال رسائل نصية عبر الهاتف، إضافة إلى توزيع منشورات على نحو 1.2 مليون شخص في غزة.

وأشار الموقع إلى وجود نحو 37 مليون طن من الحطام في القطاع الذي من المحتمل أن يحتوي على قرابة 800 ألف طن من "الأسبستوس" والملوثات الأخرى.

ويُطلق مصطلح "الأسبستوس" على مجموعة معادن ليفية تتكون طبيعياً تُستخدم لأغراض العزل داخل المباني وفي مكونات ألواح التسقيف وأنابيب الإمداد بالمياه وبطانيات إطفاء الحرائق ومواد الحشو البلاستيكية والعبوات الطبية وغيرها.

وحسب منظمة الصحة العالمية، تمثل جميع أشكال "الأسبستوس" مواد مسرطنة للبشر، وقد تتسبب في الإصابة بسرطانات الرئة والحنجرة والمبيض وغيرها.

وعقب انسحاب القوات الإسرائيلية من مدينة خان يونس جنوب القطاع في أبريل/نيسان الماضي، أفادت بعثة فريق التقييم التابع للأمم المتحدة بأن "الشوارع والأماكن العامة امتلأت بالأسلحة غير المنفجرة، إضافة إلى العثور على قنابل تزن ألف رطل ملقاة على التقاطعات الرئيسية وداخل المدارس".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة، أكثر من 114 ألفاً بين شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.