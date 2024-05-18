سياسة
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كتائب القسام تعلن تدمير دبابة والإجهاز على 15 جندياً إسرائيلياً شرق رفح
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تكبد مزيد من الخسائر المادية والبشرية، في ظل استمرار المعارك مع فصائل المقاومة الفلسطينية في رفح جنوبي قطاع غزة.
كتائب القسام تعلن تدمير دبابة والإجهاز على 15 جندياً إسرائيلياً شرق رفح
القوات الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة / صورة: AFP
18 مايو 2024

وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في بيان على تليغرام السبت، إن مقاتليها استهدفوا دبابة "ميركفاه 4" بقذيفة "الياسين 105" في حي التنور شرق مدينة رفح.

وأضافت أن مقاتليها تمكنوا "من الإجهاز على 15 جندياً صهيونياً بعد استهداف مجموعة قسامية لمنزل تحصن فيه عدد كبير من الجنود بعبوة مضادة للأفراد.

وتابعت: "بعدها اقتحم مجاهدونا عليهم المنزل واشتبكوا مع من تبقى من الجنود من مسافة الصفر بالرشاشات الخفيفة والقنابل اليدوية في حي التنور".

كما أعلنت كتائب القسام ضرب القوات الإسرائيلية داخل معبر رفح البري جنوبي القطاع بقذائف الهاون.

وتحتدم المعارك بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية، شرقي رفح، منذ بدء الاحتلال عملية عسكرية في المدينة المكتظة بالسكان والنازحين، في 6 مايو/أيار الجاري.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أكثر من 114 ألفاً بين شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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