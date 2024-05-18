سياسة
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تركيا تعلن توقيف 10 أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى "داعش" الإرهابي
أعلنت ولاية هطاي جنوبي تركيا اليوم السبت أن فرق الأمن وقفت  10 أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.
تركيا تعلن توقيف 10 أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى "داعش" الإرهابي
تركيا تعلن توقيف 10 أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى "داعش" الإرهابي / صورة: AA
18 مايو 2024

وذكرت ولاية هطاي في بيان، أن فرق مديرية الأمن بمدينة إسكندرون، دهمت 10 مواقع للقبض على مطلوبين، في إطار مكافحة "داعش".

ولفت البيان إلى توقيف 10 مشتبهين وإحالتهم إلى محكمة مناوبة، فضلاً عن أمر المحكمة بحبس الموقوفين على ذمة التحقيقات.

والثلاثاء الماضي، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، إلقاء القبض على 56 مشتبهاً في انتمائهم إلى تنظيم "داعش" الإرهابي في ولايات شانلي أورفا وهطاي ودنيزلي وقونيا.

وأوضح الوزير عبر منصة إكس، أن قوات الأمن ألقت القبض على المشتبهين في إطار عمليات "بوزدوغان-38".

وذكر أن 45 مشتبهاً به تبين أنهم قدموا الدعم المالي للمنظمة الإرهابية وعقد اجتماعات تنظيمية في ولايتي شانلي أورفا وقونيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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