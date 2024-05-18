وقالت جمعية الهلال الأحمر، إن طواقم الإسعاف التابعة لها تعاملت مع "إصابة بالرصاص الحي في الكتف لفتى عمره 17 عاماً خلال اقتحام مخيم بلاطة (في نابلس، شمال)، جرى نقله إلى المستشفى" .

فيما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) بأن "قوات الاحتلال، ترافقها جرافة، اقتحمت مخيم بلاطة، وسط إطلاق نار كثيف ومداهمة عدة منازل".

تفجير منزل شهيد في نابلس

وأشارت الوكالة الفلسطينية، إلى أن قوات الاحتلال فجرت فجر اليوم منزلاً في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وجاء ذلك بعد اقتحام قوات الاحتلال قبل منتصف الليلة الماضية، مدينة نابلس وحاصرت إحدى العمارات في حي المخفية وأجبرت سكانها على الخروج، تمهيداً لهدم شقة الشهيد معاذ المصري.

وفي وقت لاحق أخلت قوات الاحتلال عدداً كبيراً من الشقق والمنازل في المنطقة القريبة وزرعت المتفجرات في منزل "المصري" قبل أن تفجره.

ووفق وكالة وفا، جرى إجبار نحو عشر عائلات على إخلاء منازلها بينهم مسنة تعاني من المرض.

وأضافت أن نحو 15 مواطناً أصيبوا بالاختناق إثر إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز صوبهم في المدينة.

اقتحامات في بلدة حبلة جنوب قلقيلية

وقالت وكالة وفا، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت فجر اليوم السبت بلدة حبلة، جنوب قلقيلية.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية، قولهم إن قوات الاحتلال داهمت عدداً من منازل المواطنين في البلدة، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

إضراب في جنين

وفي جنين، شهدت المدينة إضراباً شاملاً، وأغلقت المتاجر أبوابها، حداداً على القيادي في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إسلام خمايسة.

وشمل الإضراب كل مناحي الحياة في المدينة ومخيمها حداداً على روح الشهيد خمايسة، باعتباره أهم شخصية في كتيبة جنين التابعة لحركة الجهاد الإسلامي.

وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد خمايسة، وإصابة 9 آخرين في قصف استهدف جنين.

وأفادت وكالة وفا بأن "طائرة حربية لجيش الاحتلال قصفت منزلاً في مخيم جنين".

ولاحقاً، أعلنت سرايا القدس، في بيان، أن خمايسة هو "أحد قادة كتيبة جنين" التابعة لها، مضيفة أنه "ارتقى جراء غارة صهيونية غادرة على مخيم جنين".

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مسؤوليته عن القصف، وقال في بيان مقتضب: "طائرة حربية أغارت على جنين".

وتشهد الضفة الغربية الحرب المدمرة على غزة، توترات أمنية جراء استمرار اعتداءات المستوطنين والاقتحامات الإسرائيلية للمدن والبلدات والمخيمات التي أدت إلى مقتل 505 فلسطينيين، وإصابة نحو 5 آلاف آخرين، وفق إحصاء للأناضول استناداً إلى معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.

فيما خلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 114 ألفاً بين شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.