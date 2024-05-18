ونقل موقع والا العبري عن مصدرين مطلعين أن الولايات المتحدة وإيران عقدتا، الثلاثاء الماضي، محادثات سرية في عمان بشأن التصعيد في الشرق الأوسط.

وحسب ما جاء في الموقع، حضر المحادثات السرية عن الجانب الأمريكي بريت ماكغورك كبير مستشاري الرئيس جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط، والمبعوث الأمريكي لشؤون إيران أبرام بالي.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قد تحدثت عن محادثات سرّية غير مباشرة جرت بين واشنطن وطهران في يناير/كانون الثاني الماضي.

ويتزامن انعقاد الاجتماع مع تصاعد التوترات في المنطقة، بما فيها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وإعلان جماعة الحوثي، الخميس، تنفيذ هجومين في البحر المتوسط ضد سفن مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة للمرة الأولى، إلى جانب استهداف حزب الله منشآت للدفاع الإسرائيلي.

وأشار الموقع العبري إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي "تسعى لمنع الأزمة في الشرق الأوسط من التحول إلى حرب إقليمية".

وتابع: "تعتقد الولايات المتحدة أن إيران تتمتع بنفوذ كبير على وكلائها وحلفائها في جميع أنحاء المنطقة".

وأوضحت الولايات المتحدة، وفق الموقع، عواقب العمليات التي قد تترتب على إيران ووكلائها في المنطقة".

والاثنين الماضي، قال فيدانت باتيل نائب متحدث وزارة الخارجية الأمريكية، في مؤتمر صحفي، إنّ الولايات المتحدة لديها طرق للتواصل مع إيران لتوضيح مخاوفها.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 114 ألفاً بين شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.