سياسة
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"مكافحة التضليل" التركي: لا صحة لادعاء إسرائيل عمل مسلحين مع الأونروا
نفى مركز مكافحة التضليل التابع لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية، مصداقية الصور التي تداولتها حسابات رسمية إسرائيلية، مدعية أن عناصر من حركة حماس يعملون بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أطلقوا النار على المدنيين.
"مكافحة التضليل" التركي: لا صحة لادعاء إسرائيل عمل مسلحين مع الأونروا
"مكافحة التضليل" التركي: لا صحة لادعاء إسرائيل عمل مسلحين مع الأونروا / صورة: AA
18 مايو 2024

وقال المركز في بيانٍ اليوم السبت، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تستهدف منظمات الإغاثة والعاملين فيها، عرضت صوراً لمسلحين ادعت أنهم أعضاء بحماس يعملون مع منظمات الإغاثة، وذلك لإضفاء الشرعية على اعتداءاتها".

وشدد البيان على أنه "خلافاً لادعاءات إسرائيل، فإن الأشخاص في الصور المعنية مكلفون تأمين المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأونروا".

وأضاف: "ينتمي هؤلاء الضباط الأمنيون إلى لجان الحماية العامة التي أنشأتها المنظمات المدنية والقبائل للحفاظ على النظام العام بين سكان غزة الذين لجؤوا إلى رفح".

ونوّه المركز التركي بأنه "رأينا من قبل أن هؤلاء الأشخاص يتفقدون الأسواق ويحمون مواد المساعدات التي تدخل غزة، وكُتب على عصابة على رؤوسهم (لجنة الحماية العامة)".

وأضاف أن "الادعاء أن مسلحاً أطلق النار في مقطع فيديو على منشأة تابعة للأونروا أو على مدنيين في المنطقة هو أيضاً ادعاء غير صحيح".

وتابع: "بعد فحص اللقطات، تبيّن أن الشخص كان يحاول تفريق الحشد وإخراج سكان المنطقة من المستوطنة دون اللجوء إلى العنف".

وأشار المركز التركي إلى أن التقرير الصادر عن اللجنة الاستشارية المستقلة، التابعة للأمم المتحدة دحض الادعاءات الإسرائيلية بشأن الأونروا.

وكان أثبت تقرير اللجنة الأممية بوضوح، أن إسرائيل فشلت في تقديم أدلة تدعم مزاعمها بأن موظفي الأونروا لهم علاقات بمنظمات مسلحة.

كما أفادت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، أن موظفي المطبخ المركزي العالمي الذين شاركوا في جهود الإغاثة في غزة، "قُتلوا عمداً على يد إسرائيل".

وبالتوازي مع حربها المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول على قطاع غزة ، شنت إسرائيل حملة على الأونروا عرقلت بشكل كبير عملها في القطاع بزعم "عدم حياديتها" و"تورط" موظفيها في هجوم الفصائل الفلسطينية على مستوطنات محاذية لغزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وجرى تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس في الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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