وشدد بن باراك وهو عضو الكنيست (البرلمان) عن حزب "هناك مستقبل" المعارض، في تصريحات للإذاعة العامة الإسرائيلية، على أن الحرب في غزة "لا طائل منها" وأن بلاده "تخسرها".

وأضاف بن باراك: "هذه حرب بلا هدف ونحن نخسرها بشكل لا لبس فيه"، وقال: "نحن مجبرون على العودة إلى القتال في المناطق نفسها، وخسارة المزيد من الجنود".

وسبق أن شغل بن باراك منصب نائب رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) في الفترة من 2009 إلى 2011، ورئيس لجنة الأمن والخارجية بالكنيست بين عامي 2021- 2022.

كما أضاف عضو الكنيست "كذلك فنحن نخسر على الساحة الدولية، وتشهد علاقاتنا مع الولايات المتحدة تدهوراً شديداً، والاقتصاد الإسرائيلي ينهار". وختم بن باراك تصريحاته مستنكراً: "أرني شيئاً واحداً نجحنا فيه!".