سياسة
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نائب رئيس الموساد السابق يقر بخسارة حرب غزة وانهيار الاقتصاد الإسرائيلي
أقر رام بن باراك، نائب رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي سابقا (الموساد)، اليوم السبت، بخسارة بلاده الحرب في قطاع غزة وانهيار اقتصادها.
نائب رئيس الموساد السابق يقر بخسارة حرب غزة وانهيار الاقتصاد الإسرائيلي
نائب رئيس الموساد السابق يقر بخسارة حرب غزة وانهيار الاقتصاد الإسرائيلي / صورة: AFP
18 مايو 2024

وشدد بن باراك وهو عضو الكنيست (البرلمان) عن حزب "هناك مستقبل" المعارض، في تصريحات للإذاعة العامة الإسرائيلية، على أن الحرب في غزة "لا طائل منها" وأن بلاده "تخسرها".

وأضاف بن باراك: "هذه حرب بلا هدف ونحن نخسرها بشكل لا لبس فيه"، وقال: "نحن مجبرون على العودة إلى القتال في المناطق نفسها، وخسارة المزيد من الجنود".

وسبق أن شغل بن باراك منصب نائب رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) في الفترة من 2009 إلى 2011، ورئيس لجنة الأمن والخارجية بالكنيست بين عامي 2021- 2022.

كما أضاف عضو الكنيست "كذلك فنحن نخسر على الساحة الدولية، وتشهد علاقاتنا مع الولايات المتحدة تدهوراً شديداً، والاقتصاد الإسرائيلي ينهار". وختم بن باراك تصريحاته مستنكراً: "أرني شيئاً واحداً نجحنا فيه!".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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