سياسة
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غزة.. وصول 28 شهيداً إلى مستشفى كمال عدوان والاحتلال يدمر 300 منزل بجباليا
استقبل مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، اليوم السبت، جثامين 28 شهيداً بينهم 10 أطفال و10 نساء، عقب قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مربعاً سكنياً في محيط المستشفى حسب ما أعلن مديره حسام أبو صفية.
غزة.. وصول 28 شهيداً إلى مستشفى كمال عدوان والاحتلال يدمر 300 منزل بجباليا
الاحتلال يدمر مئات المنازل بمخيم جباليا في قطاع غزة / صورة: AFP
18 مايو 2024

وقال أبو صفية في تصريحات صحفية: "وصل إلينا 28 شهيداً، وعشرات الإصابات جراء قصف إسرائيلي استهدف محيط المستشفى شمالي قطاع غزة".

ولفت إلى فقدان العديد من الجرحى الذين أصيبوا بالقصف الإسرائيلي بسبب عدم توفر الإمكانات الطبية اللازمة لإنقاذهم، في ظل انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة جراء الحرب.

وشدد مدير مستشفى كمال عدوان على أن الوضع كارثي بسبب انعدام المنظومة الصحية وعدم توفّر الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية.

وفي وقت سابق، أفاد شهود عيان بأن القصف الإسرائيلي تسبب في تحطيم أجزاء من الجدران الخارجية لمستشفى كمال عدوان، نتيجة تطاير الحجارة وشظايا الصواريخ، ما أدى إلى حالة من الهلع بين المرضى والمصابين بداخله.

تدمير مئات المنازل بجباليا

في السياق نفسه، أعلن جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في غزة، السبت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر 300 منزل في جباليا شمالي القطاع منذ بداية عمليته العسكرية هناك قبل أسبوع.

وقال متحدث الدفاع المدني محمود بصل: "تصلنا نداءات استغاثة بأن هناك العديد من الجثث ملقاة على الطرقات وتحت أنقاض المنازل المدمرة، ولا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليها بسبب شدة القصف الإسرائيلي".

وبدأ جيش الاحتلال عمليات توغل جديدة قبل أسبوع في جباليا وبعض المناطق المحيطة تحت غطاء ناري كثيف، استهدفت عشرات المنازل والبنية التحتية بالمخيم الذي يقطنه مئات الآلاف من سكانه والنازحين إليه من مناطق شمال القطاع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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