سياسة
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ألطون يشيد برد فعل الشباب ضد الفظائع الإسرائيلية في غزة
قال رئيس الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، اليوم السبت، إن الرسائل التي ينقلها الشباب في جميع أنحاء العالم "تكشف عن تعاطف الشباب ونهجهم وموقفهم العادل الذي يعترف بالحقيقة".
ألطون يشيد برد فعل الشباب ضد الفظائع الإسرائيلية في غزة
ألطون يشيد برد فعل الشباب ضد الفظائع الإسرائيلية في غزة / صورة: AA
18 مايو 2024

وأشاد ألطون، في كلمته بمنتدى TRT World NEXT، برد الفعل القوي للشباب في جميع أنحاء العالم ضد الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

وأكد ألطون أن منتدى TRT World NEXT يحمل نظرة مفادها أن الشباب هم جهات فاعلة أساسية وموضوعات نشطة في المجتمع الدولي بدلاً من أن يكونوا أشخاصاً سلبييين.

ورفض ألطون نظرة بعض الأنظمة الغربية إلى الشباب "على أنهم أدوات لنشر أيديولوجياتهم". وقال "إنهم ينظرون إليهم كعملاء سيستهلكون ما ينتجونه دون سؤال".

وقال ألطون في كلمته "كبشرية، نحتاج منكم تشكيل قوة ضد نظام الاستغلال العالمي وكذلك التحدث علناً ضد كراهية الأجانب والعنصرية بطريقة موحّدة في جميع أنحاء العالم".

وأكد ألطون أنه توجد أزمة عدالة وحقيقة في العالم، وأضاف أن النظام الدولي الحالي فشل في مواجهة القضايا المعاصرة.

وقال رئيس دائرة الاتصال: "نواجه نظاماً عالميّاً لا يستطيع اتخاذ أي خطوات ملموسة ضد الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة".

وأضاف ألطون "شهدنا نظاماً عالميّاً يحاول إضفاء الشرعية على الإبادة الجماعية في غزة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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