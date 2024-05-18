جاء ذلك في منشور عبر منصة إكس، بمناسبة الذكرى الـ80 لتهجير القرم من بلادهم إلى معسكرات العمل في بلدان مختلفة.

وأعرب الرئيس أردوغان عن تضامنه مع "أشقائي تتار القرم ممن جرى تهجيرهم من موطنهم الأصلي". وترحّم على من فقدوا أرواحهم من تتار القرم.

وشدد على أن تركيا ستواصل "في الظروف والأحوال كافة" الدفاع عن حقوق تتار القرم ممن اضطروا إلى النزوح عن مناطقهم سواء قبل ضم روسيا شبه الجزيرة أو بعده.

والتتار هم السكان الأصليون لشبه جزيرة القرم، تعرضوا لعمليات تهجير قسرية بدءاً من 18 مايو/أيار 1944، باتجاه وسط روسيا، وسيبيريا، ودول آسيا الوسطى الناطقة بالتركية، التي كانت تحت الحكم السوفييتي آنذاك.

كما صودرت منازلهم وأراضيهم في عهد الزعيم السوفييتي جوزيف ستالين، بتهمة "الخيانة" عام 1944، لتوزع على العمال الروس الذين جُلبوا ووُطِّنوا في شبه الجزيرة ذات الموقع الاستراتيجي المهم شمال البحر الأسود.