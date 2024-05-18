سياسة
1 دقيقة قراءة
"ذاكرة البلاد".. أردوغان: رمّمنا 169 متحفا وشيّدنا 23 خلال عقدين
دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شعبه، وفي مقدمتهم الأطفال والشباب، إلى زيارة المتاحف التركية، التي وصفها بذاكرة الثقافة القديمة للبلاد، مشيراً إلى أن حكومته رممت 169 متحفاً وافتتحت 61 متحفاً آخر خلال العقدين الأخيرين.
"ذاكرة البلاد".. أردوغان: رمّمنا 169 متحفا وشيّدنا 23 خلال عقدين
الرئيس التركي يدعو الشباب والأطفال لزيارة المتاحف في يومها الوطني / صورة: AA
18 مايو 2024

جاء ذلك في منشور للرئيس التركي على منصة إكس، اليوم السبت، بمناسبة "يوم المتاحف" الذي تحييه تركيا في 18 مايو/أيار من كل عام.

وقال أردوغان إن حكومات حزب العدالة والتنمية، ومنذ وصولها إلى السلطة عام 2002، رمّمت 169 متحفاً، وافتتحت 61 للزيارة العامة للمرة الأولى، إضافة إلى تشييدها 23 متحفاً جديداً.

كما أوضح أن حكوماته تمكّنت أيضاً من استرداد 12 ألفاً و136 قطعة أثرية من دول أخرى وأعادتها إلى مواطنها الأصلية داخل تركيا.

واختتم منشوره بتأكيد مواصلة حكومته الإسهام بدور كبير في إثراء التراث والثقافة، وتقديمهما لمتناول الشعب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us