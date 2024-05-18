جاء ذلك في منشور للرئيس التركي على منصة إكس، اليوم السبت، بمناسبة "يوم المتاحف" الذي تحييه تركيا في 18 مايو/أيار من كل عام.

وقال أردوغان إن حكومات حزب العدالة والتنمية، ومنذ وصولها إلى السلطة عام 2002، رمّمت 169 متحفاً، وافتتحت 61 للزيارة العامة للمرة الأولى، إضافة إلى تشييدها 23 متحفاً جديداً.

كما أوضح أن حكوماته تمكّنت أيضاً من استرداد 12 ألفاً و136 قطعة أثرية من دول أخرى وأعادتها إلى مواطنها الأصلية داخل تركيا.

واختتم منشوره بتأكيد مواصلة حكومته الإسهام بدور كبير في إثراء التراث والثقافة، وتقديمهما لمتناول الشعب.