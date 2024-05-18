وقال أحد أقارب المحتجزين في مؤتمر صحفي نظمته عائلاتهم قرب مقر وزارة الدفاع بمنطقة الكرياه في مدينة تل أبيب: "توسيع العملية في رفح يعني التخلي عن المختطفين الأحياء".

وأضاف: "أُبلِغنا بالأمس بالعثور على جثث 3 محتجزين (في رفح وفق ادعاء جيش الاحتلال الإسرائيلي)، وسقط المزيد من الجنود الأسبوع الماضي في قطاع غزة، ونحن نقول لمجلس الوزراء الحربي: يجب علينا إنقاذ الجميع على الفور".

وطالب بإعادة المحتجَزين الذين ما زالوا على قيد الحياة، وإحضار الجثث لدفنهم في قبور إسرائيل، مشدداً على أن "الطريقة الوحيدة لفعل ذلك من خلال الصفقة".

وقالت قريبة أخرى لأحد المحتجَزين في غزة: "نتنياهو يتعمد استخدام أدوات الضغط ويغرس العصي في عجلات المفاوضات لاعتبارات سياسية.. حكومة نتنياهو تخلت عن المحتجَزين ودمائهم".

وفي تلك الأثناء، أفاد إعلام عبري بتظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب وقيسارية ومدن أخرى، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل.