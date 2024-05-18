سياسة
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أهالي المحتجَزين الإسرائيليين: إنقاذ أبنائنا بـ"صفقة" وليس بتوسيع عملية رفح
استنكرت عائلات المحتجَزين الإسرائيليين في غزة، اليوم السبت، توسيع العملية العسكرية في مدينة رفح جنوب القطاع، معتبرين أنها تعني التخلي عن ذويهم الأحياء.
أهالي المحتجَزين الإسرائيليين: إنقاذ أبنائنا بـ"صفقة" وليس بتوسيع عملية رفح
آلاف المتظاهرين في تل أبيب ضد الحكومة يطالبون بإبرام صفقة تبادل محتجزين مع حركة حماس / صورة: Reuters
18 مايو 2024

وقال أحد أقارب المحتجزين في مؤتمر صحفي نظمته عائلاتهم قرب مقر وزارة الدفاع بمنطقة الكرياه في مدينة تل أبيب: "توسيع العملية في رفح يعني التخلي عن المختطفين الأحياء".

وأضاف: "أُبلِغنا بالأمس بالعثور على جثث 3 محتجزين (في رفح وفق ادعاء جيش الاحتلال الإسرائيلي)، وسقط المزيد من الجنود الأسبوع الماضي في قطاع غزة، ونحن نقول لمجلس الوزراء الحربي: يجب علينا إنقاذ الجميع على الفور".

وطالب بإعادة المحتجَزين الذين ما زالوا على قيد الحياة، وإحضار الجثث لدفنهم في قبور إسرائيل، مشدداً على أن "الطريقة الوحيدة لفعل ذلك من خلال الصفقة".

وقالت قريبة أخرى لأحد المحتجَزين في غزة: "نتنياهو يتعمد استخدام أدوات الضغط ويغرس العصي في عجلات المفاوضات لاعتبارات سياسية.. حكومة نتنياهو تخلت عن المحتجَزين ودمائهم".

وفي تلك الأثناء، أفاد إعلام عبري بتظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب وقيسارية ومدن أخرى، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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