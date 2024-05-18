سياسة
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غانتس يمهل نتنياهو حتى 8 يونيو لتحديد استراتيجية للحرب ويهدد بالانسحاب
هدد الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم السبت، بالانسحاب من الحكومة، ممهلا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حتى 8 يونيو/حزيران المقبل، لبلورة خطة واضحة وشاملة للانتصار في الحرب.
غانتس يمهل نتنياهو حتى 8 يونيو لتحديد استراتيجية للحرب ويهدد بالانسحاب
غانتس يمهل نتنياهو حتى 8 يونيو لتحديد استراتيجية للحرب ويهدد بالانسحاب / صورة: Reuters
18 مايو 2024

وقال غانتس في مؤتمر صحفي إنّه يجب بلورة خطة واضحة وشاملة "للانتصار في الحرب"، تشمل "تقويض حكم حركة حماس، وإعادة الأسرى المحتجزين في قطاع غزة".

ودعا لاتخاذ "قرارات حاسمة" مخاطبا نتنياهو: "إن كنت مستعد للقيام بما يلزم بأن تفضل المسار الوطني على الشخصي نسير معا، وإن فضلت المسار الشخصي سنترك الحكومة".

ودعا لتغيير استراتيجي ووضع خطة وطنية بديلة "وليس تضييع للوقت".

وتابع غانتس: "لا حماس ولا عباس (في إشارة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس) في قطاع غزة، أنا مع إقامة إدارة عربية أمريكية فلسطينية لقطاع غزة، بسيطرة أمنية إسرائيلية".

وأشار الوزير غانتس إلى أن "قرارات جوهرية لم يتم اتخاذها من قبل الحكومة"، مشيرا إلى أن "أقلية سيطرت على قيادة السفينة الإسرائيلية نحو الصخور، وجزء ممن أرسلوهم للحرب يتعاملون بجبن وانعدام مسؤولية".

وتابع: "أصبحت الأمور تدار بدواعي سياسية وشخصية، لن ننتصر في الحرب إلا عندما تكون هناك أهداف إستراتيجية".

في المقابل، عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي عن رفضه تصريحات غانتس، مشيرا إلى أن الأخير "يصدر إنذارا نهائيا له بدلا من حماس".

وقال نتنياهو في بيان صدر عن مكتبه: "الشروط التي وضعها بيني غانتس هي كلمات مغسولة ومعناها واضح: نهاية الحرب وهزيمة إسرائيل، وإطلاق سراح معظم الأسرى، وترك حماس سليمة، وإقامة دولة فلسطينية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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