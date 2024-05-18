سياسة
1 دقيقة قراءة
أنقرة ترد على وزير الخارجية الإسرائيلي وتنشر صوراً للمجازر في غزة
ردت الخارجية التركية على المزاعم الإسرائيلية المتواصلة، ونشرت، اليوم السبت، صوراً عبر منصة إكس، لجثث وضحايا الشهداء الفلسطينيين جراء المجازر الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة.
أنقرة ترد على وزير الخارجية الإسرائيلي وتنشر صوراً للمجازر في غزة
الخارجية التركية / صورة: AA
18 مايو 2024

وقالت الخارجية التركية في تعليقها على الصور: "إن هذه الصور هي ردنا على وزير الخارجية الإسرائيلي الناطق باسم الحكومة الإسرائيلية المتهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية".

ويواصل وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس اتهامه لتركيا وللرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسبب مواقفه الداعمه للفلسطينيين والمنددة بالمجازر الإسرائيلية، منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عشرات آلاف الشهداء والجرحى معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً، فضلاً عن مجاعة حصدت أرواح البشر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us