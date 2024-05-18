وقالت الخارجية التركية في تعليقها على الصور: "إن هذه الصور هي ردنا على وزير الخارجية الإسرائيلي الناطق باسم الحكومة الإسرائيلية المتهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية".

ويواصل وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس اتهامه لتركيا وللرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسبب مواقفه الداعمه للفلسطينيين والمنددة بالمجازر الإسرائيلية، منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عشرات آلاف الشهداء والجرحى معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً، فضلاً عن مجاعة حصدت أرواح البشر.