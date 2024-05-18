سياسة
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قنص وقصف وتفجير.. القسام تقتل 20 جندياً من جيش الاحتلال وتستهدف آلياته
أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، السبت، قتل 20 جندياً من جيش الاحتلال وإصابة آخرين في سلسلة عمليات قنص وقصف واستدراج للقوات الراجلة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
قنص وقصف وتفجير.. القسام تقتل 20 جندياً من جيش الاحتلال وتستهدف آلياته
القسام تعلن الإجهاز على 20 جندياً واستهداف آليات وتجمعات جيش الاحتلال في اليوم الـ225 من العدوان على قطاع غزة / صورة: وسائل التواصل
18 مايو 2024

وأوضحت القسام، في بيان نشرته على حسابها في منصة تليغرام، أنّ مقاتليها "تمكّنوا من استدراج قوة صهيونية راجلة وتفجير عبوة مضادة للأفراد بها".

وأكد مقاتلو القسام، حسب البيان "قتل 5 جنود من أفراد القوة وإصابة آخرين في محيط مسجد التابعين شرق مدينة رفح".

كما أعلنت الكتائب في وقت سابق السبت، قتل 15 جندياً من جيش الاحتلال إثر استهداف منزل يتحصّن فيه عدد منهم شرق رفح.

وبذلك يصل عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين أعلنت عنهم القسام خلال يوم السبت إلى 20 جندياً.

وفي بيانات أخرى متتابعة، أعلنت كتائب القسام، استهداف ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" في محيط المقبرة شرق مدينة رفح، واستهداف جرافة إسرائيلية من نوع "D9" بعبوة "شواظ" شرق مسجد هارون شرق رفح.

وأوضحت القسام في بيان منفصل أنّ مقاتليها استهدفوا "دبابتَي ميركفاه وناقلة جند واستهداف قوة خاصة متحصنة في مبنى، ثمّ استدراج جنود الاحتلال إلى إحدى فتحات الأنفاق المفخخة مسبقاً وتفجيرها بهم"، دون أن يتحدّث البيان عن مكان الاستهداف.

وفي غزة، أعلنت كتائب القسام تمكّن مقاتليها من قنص جندي في جيش الاحتلال في محور "نتساريم" جنوبي المدينة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليته العسكرية على رفح التي بدأها في 6 مايو/أيار الجاري، متجاهلاً تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات ذلك، في ظلّ وجود نحو 1.4 مليون نازح بالمدينة، دفعهم إليها بزعم أنها "آمنة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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