وأفادت سنتكوم، في بيان لها بأنّه "في نحو الساعة الواحدة صباحاً (بتوقيت صنعاء) من السبت، أطلق الحوثيون صاروخاً باليستياً مضاداً للسفن في البحر الأحمر، أصاب ناقلة النفط تحمل اسم M/T Wind وترفع علم بنما، وتملكها وتشغلها اليونان".

وأوضحت أنّ "تأثير الصاروخ تسبب في حدوث فيضان داخل الناقلة أدى إلى فقدان عملية الدفع والتوجيه".

وعقب الحادث، أرسلت السفينة نداء استغاثة، قبل أن تستجيب سفينة تابعة للتحالف "على الفور"، حسب بيان سنتكوم.

وأشار البيان إلى أنّ "طاقم السفينة تمكن من استعادة الدفع والتوجيه، دون وقوع إصابات"،

ورست السفينة، حسب القيادة المركزية، مؤخراً في روسيا وكانت متجهة نحو الصين، بعدما تمكّنت من استئناف مسار إبحارها بإمكاناتها الذاتية.

واعتبرت سنتكوم هجوم الحوثيين بأنه "سلوك خبيث ومتهور يهدد الاستقرار الإقليمي ويعرض حياة البحارة عبر البحر الأحمر وخليج عدن للخطر".

و"تضامناً مع غزة" التي تواجه حرباً إسرائيلية مدمّرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحرين الأحمر والعربي.

ومع تدخل واشنطن ولندن عبر تحالف يشنّ ضربات على مواقع للحوثيين في اليمن، واتخاذ التوتر منحى تصعيدياً في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كل السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

وفي الآونة الأخيرة، قالت الجماعة إنها ستوسع ضرباتها لـ"تشمل السفن المرتبطة بالعدو المارة في المحيط الهندي عبر طريق رأس الرجاء الصالح".