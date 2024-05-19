وأفاد المتحدث باسم شرطة الولاية عبد الرحمن بدري أنّ "الفيضانات أودت بحياة خمسين شخصاً من سكان الولاية، ولا يزال آخرون مفقودين".

وأشار إلى أنّ الفيضانات والسيول دمّرت ألفي مسكن وألحقت أضراراً بآلاف غيرها، إضافة إلى "نفوق آلاف من رؤوس الماشية، وتدمير مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية ومئات الجسور والقنوات".

بدوره قال المسؤول عن إدارة الكوارث في الولاية عبيد الله موراديان إنّ الوضع فيها بلغ مستوى "الطوارئ".

وأضاف أنّ الوضع "مثير فعلاً للقلق"، وأنّ المتضررين من الفيضانات هم في حاجة إلى المأوى والغذاء والمياه.

وهذه الفيضانات هي الأحدث في سلسلة من الكوارث المناخية التي ضربت أفغانستان في الأسابيع الماضية.

والأسبوع الماضي، لقي أكثر من 300 شخص حتفهم جراء فيضانات مدمّرة أصابت على وجه الخصوص ولاية بغلان، بحسب برنامج الأغذية العالمي ومسؤولين في حكومة حركة طالبان.