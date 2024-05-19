سياسة
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أفغانستان.. مصرع 50 شخصاً جراء فيضانات وسيول ضربت غربي البلاد
أعلنت الشرطة الأفغانية السبت، مقتل 50 شخصاً على الأقل وتدمير ألفي مسكن ونفوق آلاف من رؤوس الماشية، إضافة إلى تدمير مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية جراء فيضانات ضربت ولاية غور غربي البلاد.
أفغانستان.. مصرع 50 شخصاً جراء فيضانات وسيول ضربت غربي البلاد
شرطة ولاية غور: الفيضانات دمّرت ألفي مسكن وألحقت أضراراً بآلاف غيرها / صورة: AP
19 مايو 2024

وأفاد المتحدث باسم شرطة الولاية عبد الرحمن بدري أنّ "الفيضانات أودت بحياة خمسين شخصاً من سكان الولاية، ولا يزال آخرون مفقودين".

وأشار إلى أنّ الفيضانات والسيول دمّرت ألفي مسكن وألحقت أضراراً بآلاف غيرها، إضافة إلى "نفوق آلاف من رؤوس الماشية، وتدمير مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية ومئات الجسور والقنوات".

بدوره قال المسؤول عن إدارة الكوارث في الولاية عبيد الله موراديان إنّ الوضع فيها بلغ مستوى "الطوارئ".

وأضاف أنّ الوضع "مثير فعلاً للقلق"، وأنّ المتضررين من الفيضانات هم في حاجة إلى المأوى والغذاء والمياه.

وهذه الفيضانات هي الأحدث في سلسلة من الكوارث المناخية التي ضربت أفغانستان في الأسابيع الماضية.

والأسبوع الماضي، لقي أكثر من 300 شخص حتفهم جراء فيضانات مدمّرة أصابت على وجه الخصوص ولاية بغلان، بحسب برنامج الأغذية العالمي ومسؤولين في حكومة حركة طالبان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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