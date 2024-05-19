سياسة
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ترمب يهاجم بايدن ويصفه بالمحتال و"أسوأ رئيس" في تاريخ الولايات المتحدة
هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب السبت، الرئيس الحالي جو بايدن ووصفه بأنه أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، بينما حذّر الأخير من أنّ منافسه الجمهوري "المضطرب" يشكّل تهديداً للديموقراطيّة الأمريكيّة.
ترمب يهاجم بايدن ويصفه بالمحتال و"أسوأ رئيس" في تاريخ الولايات المتحدة
ترمب يصف بايدن بأنه "أسوأ رئيس في تاريخ بلدنا" / صورة: AP
19 مايو 2024

وقال ترمب في خطاب له أمام المؤتمر السنوي للرابطة الوطنيّة للبنادق في مدينة دالاس بولاية تكساس، إنّ بايدن "هو أسوأ رئيس في تاريخ بلدنا"، واصفاً منافسه الديموقراطي بأنّه رجل "مليء بالهراء".

ومثيراً ضحكهم، حذّر ترمب الحاضرين من أنّ بايدن يريد حرمانهم أسلحتهم الناريّة، ووجّه كلاماً للرئيس الحالي: "أنت مطرود، اخرج من هنا جو!"،

واتهم ترمب منافسه بالاحتيال ووصفه بأنّه "تهديد للديموقراطيّة".

من جهته ردّ بايدن السبت على تصريحات ترمب، وقال: "خصمي ليس خاسراً جيداً. لكنّه خاسر"، مضيفاً أمام عدد من أنصاره في ولاية جورجيا: "إنّ ديموقراطيّتنا على المحكّ حقاً".

وبعدما وصفه بالاضطراب، قال بايدن إنّ "شيئاً ما قد حدث لترمب بعد انتخابات 2020" التي صار مهووساً بخسارتها، حسب تعبيره.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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