وقال ترمب في خطاب له أمام المؤتمر السنوي للرابطة الوطنيّة للبنادق في مدينة دالاس بولاية تكساس، إنّ بايدن "هو أسوأ رئيس في تاريخ بلدنا"، واصفاً منافسه الديموقراطي بأنّه رجل "مليء بالهراء".

ومثيراً ضحكهم، حذّر ترمب الحاضرين من أنّ بايدن يريد حرمانهم أسلحتهم الناريّة، ووجّه كلاماً للرئيس الحالي: "أنت مطرود، اخرج من هنا جو!"،

واتهم ترمب منافسه بالاحتيال ووصفه بأنّه "تهديد للديموقراطيّة".

من جهته ردّ بايدن السبت على تصريحات ترمب، وقال: "خصمي ليس خاسراً جيداً. لكنّه خاسر"، مضيفاً أمام عدد من أنصاره في ولاية جورجيا: "إنّ ديموقراطيّتنا على المحكّ حقاً".

وبعدما وصفه بالاضطراب، قال بايدن إنّ "شيئاً ما قد حدث لترمب بعد انتخابات 2020" التي صار مهووساً بخسارتها، حسب تعبيره.