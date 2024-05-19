سياسة
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مسيرة بالمشاعل في إسطنبول تطالب بالحرية لفلسطين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي
نظمت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية "IHH" مسيرة حاشدة بالمشاعل في مدينة إسطنبول التركية أمس السبت، للمطالبة بالحرية من أجل فلسطين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضيها.
مسيرة بالمشاعل في إسطنبول تطالب بالحرية لفلسطين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي
مسيرة بالمشاعل في إسطنبول تطالب بالحرية لفلسطين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي / صورة: AA
19 مايو 2024

وتحت شعار: "نسير بالمشاعل من أجل إنهاء الاحتلال وحرية فلسطين"، شارك حشود من المواطنين الأتراك في الفاعلية، وحملوا أعلام فلسطين ومجسمَين للرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في إشارة إلى دورهما في الحرب على غزة.

كما ردد المتظاهرون هتافات مناهضة لإسرائيل باللغتين التركية والإنجليزية، وأخرى تندد بالهجمات التي تشنها على قطاع غزة الفلسطيني.

وشارك في المسيرة الناشط الفرنسي وأستاذ القانون الدولي فرانك رومانو، وبطل الكونغ فو التركي، نجم الدين أربكان آق يوز.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة، المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أكثر من 114 ألفاً بين شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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