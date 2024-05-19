ولليوم 226، تستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي أسفرت حتىأمس السبت، عن"35 ألفا و386 شهيدا و79 ألفا و366 مصابا"، وفقا لبيان وزارة الصحة في غزة، إضافة إلى كارثة إنسانية وشبح مجاعة يخيم على مناطق القطاع كافة.

واستُشهد نحو 20 فلسطينياً، وأصيب آخرون فجر اليوم الأحد، بغارة إسرائيلية استهدفت مربعاً سكنياً في مخيم النصيرات وسط القطاع، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأفادت "وفا" نقلاً عن مصادر طبية فلسطينية بأن "طواقم الاسعاف والدفاع المدني انتشلت 20 شهيداً من تحت أنقاض المنازل المستهدفة في النصيرات، إلى جانب عدد كبير من الجرحى بينهم أطفال، فيما لا تزال عمليات البحث جارية عن مفقودين تحت أنقاض المنازل".

كما استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في قصف مدفعي للاحتلال استهدف تجمعات للفلسطينيين في أثناء محاولتهم الحصول على المياه في منطقة الفالوجا غرب مخيم جباليا، حسب شهود عيان.

وقال الشهود إن القصف المدفعي تجدد على المناطق الغربية لمخيم جباليا ومناطق عدة في مدينة بيت لاهيا، فيما أطلقت الآليات الإسرائيلية نيران أسلحته الرشاشة بكثافة تجاه منازل الفلسطينيين في تلك المناطق.

وتواصل قوات جيش الاحتلال سيطرتها النارية على مناطق عدة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، فيما شهد معظم مناطق المخيم دماراً واسعاً بسبب القصف الإسرائيلي.

وتستمر آليات الجيش على مدخل بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة وتحاصر الفلسطينيين داخل البلدة.

وفي رفح جنوباً، أفادت مصادر طبية في مستشفى الكويت التخصصي بوصول 7 شهداء وعدد من الإصابات خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية جراء غارات إسرائيلية استهدفت المدينة.

وأوضحت المصادر، أن 3 شهداء سقطوا في غارة إسرائيلية استهدفت منزل عائلة أبو هاشم في مخيم بربرة وسط مدينة رفح، فيما استشهد فلسطيني في قصف إسرائيلي استهدف سيارة مدنية شمال غرب مدينة رفح

ولا تزال الآليات الإسرائيلية تواصل عملياتها العسكرية شرق رفح، وسط قصف مدفعي متقطع واطلاق نار من الآليات شرق المدينة، بالتزامن مع إطلاق نار من الزوارق الحربية على شاطئ بحر رفح.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عشرات آلاف الشهداء والجرحى معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً، فضلاً عن مجاعة حصدت أرواح البشر.