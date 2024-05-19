سياسة
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قبل توجهه إلى إسرائيل.. سوليفان يلتقي بن سلمان بالسعودية لبحث الحرب في غزة
استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مستشارَ الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان أمس السبت في مدينة الظهران السعودية، لبحث الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة والسعي لاستكمال اتفاق ثنائي واسع النطاق.
قبل توجهه إلى إسرائيل.. سوليفان يلتقي بن سلمان بالسعودية لبحث الحرب في غزة
صورة مركبة للأمير محمد بن سلمان وجيك سوليفان / Others
19 مايو 2024

وقالت وكالة الأنباء السعودية اليوم الأحد، في بيان أنه جرى خلال اللقاء "استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما بُحثت الصيغة شبه النهائية لمشروعات الاتفاقيات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، التي قارب العمل على الانتهاء منها".

ووفق البيان، بحث محمد بن سلمان وسوليفان الحاجة إلى إيجاد مسار ذي مصداقية نحو حل الدولتين وضرورة وقف الحرب في غزة وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.

وتبحث واشنطن والرياض الضمانات الأمنية الأمريكية والمساعدة النووية المدنية في إطار اتفاق أوسع تأمل الولايات المتحدة أن يؤدي لاحقاً إلى تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل.

يأتي ذلك قبل زيارة سوليفان لإسرائيل اليوم الأحد، لبحث القضايا الثنائية والإقليمية بما في ذلك غزة والجهود المبذولة لتحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة، وفق تصريحات البيت الأبيض، الجمعة الماضية.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة، المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أكثر من 114 ألفاً بين شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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