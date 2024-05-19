سياسة
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جيش الاحتلال يعلن مقتل جنديَّين وإصابة 4 آخرين بمعارك جنوب غزة
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، مقتل جنديَّين وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة في معارك بجنوبي قطاع غزة.
جيش الاحتلال يعلن مقتل جنديَّين وإصابة 4 آخرين بمعارك جنوب غزة
مقتل جنديَّين إسرائيليين من دورية غفعاتي (لواء مشاة) بمعارك جنوبي غزة. / صورة: AA
19 مايو 2024

وأفاد جيش الاحتلال في بيان نشره على موقعه الرسمي، يأن الجنديَّين "نحمان مئير حاييم فاكنين" و"نوعم بيتان"، من دورية غفعاتي (لواء مشاة)، قُتلا في معركة بجنوبي القطاع.

وأكد في البيان أنه خلال المعركة ذاتها، أصيب ضابط وجنديان آخران من دورية غفعاتي بجروح خطيرة.

وقال الجيش إنه في معركة أخرى جنوبي قطاع غزة، أصيب جندي احتياط من كتيبة الهندسة القتالية 5832 بجروح خطيرة.

من جانبها، قالت القناة (13) الإسرائيلية الخاصة، إن الحادث الأول الذي قُتل فيه جنديان وأصيب 3 بجروح خطيرة نجم عن انفجار عبوة ناسفة في فتحة نفق بمنطقة رفح.

وأضافت أن الحادث الثاني الذي أصيب فيه جندي من الكتيبة " 5832"، نجم عن إطلاق صاروخ مضاد للدروع على جرافة للجيش الإسرائيلي من طراز كاتربيلر دي-9.

وبذلك ترتفع الحصيلة المعلنة لقتلى الجيش الإسرائيلي إلى 630 منذ بداية الحرب من بينهم 282 قتلوا منذ بدء عملية الاجتياح البري للقطاع في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق معطيات الجيش المنشورة على موقعه.

كما ارتفعت الحصيلة الكلية للمصابين إلى 3523 من بينهم 1734 منذ بداية الاجتياح البري، وفق المصدر ذاته.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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