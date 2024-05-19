سياسة
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زيلينسكي يتخوف من هجوم روسي واسع.. والجيش الأوكراني يدمر 37 طائرة مسيّرة
عبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن قلقه إزاء الهجوم البري الذي بدأته روسيا في العاشر من أيار/مايو في منطقة خاركيف، مشيراً إلى أن هذا الهجوم مجرد تمهيد لهجوم أوسع نطاقاً في الشمال والشرق.
زيلينسكي يتخوف من هجوم روسي واسع.. والجيش الأوكراني يدمر 37 طائرة مسيّرة
زيلينسكي يتخوف من هجوم روسي واسع.. والجيش الأوكراني يدمر 37 طائرة مسيّرة / صورة: Reuters
19 مايو 2024

وقال زيلينسكي في مقابلة إعلامية أمس السبت إن القوّات الروسيّة توغلت ما بين خمسة إلى عشرة كيلومترات على طول الحدود الشماليّة الشرقيّة قبل أن توقفها القوّات الأوكرانيّة.

يأتي ذلك، فيما قال قائد القوات الجوية الأوكرانية اليوم الأحد، إن سلاح الجو دمر كل الطائرات المسيرة الهجومية التي أطلقتها روسيا الليلة الماضية وعددها 37.

وأضاف القائد: "نتيجة لمعركة ضد الطائرات، جرى إسقاط إجمالي 37 طائرة من طراز شاهد في مناطق كييف وأوديسا وميكولايف وسومي وفينيتسا وجيتومير وتشيركاسي وخيرسون".

إلى ذلك، أكد زيلينسكي في المقابلة: "لقد أوقفناهم ولن أقول إنه نجاح (روسي) كبير، لكن علينا أن نقرّ بأنهم هم من يتوغلون في أرضنا، لا العكس".

وأشار إلى أن الوضع لم يستقرّ بعد، موضحاً أنه "رغم ذلك فإن الوضع تحت السيطرة وأفضل من اليوم الأوّل للهجوم، وذلك بفضل التعزيزات المنتشرة".

وأقرّ زيلينسكي بنقص في القوات الأوكرانيّة، لافتاً إلى أن هذا يؤثر في معنويّات الجنود، في وقت دخل قانون جديد للتعبئة السبت، حيّز التنفيذ لتعزيز صفوف الجيش.

وطالب الرئيس الأوكراني حلفائه الغربيّين بعدم إظهار ضعف، وإمداد بلاده بنظامين باتريوت مضادّين للطائرات، وقال إن أوكرانيا ليس لديها سوى ربع أنظمة الدفاع الجوّي التي تحتاجها، مضيفا أنها تحتاج أيضاً إلى 120 إلى 130 طائرة مقاتلة من طراز إف-16 لمواجهة القوّة الجوّية الروسيّة.

وكانت القوات الروسية التي حققت تقدماً طفيفاً في الأشهر الأخيرة في الأراضي الأوكرانية، شنت هجوماً مفاجئاً على منطقة خاركيف الأوكرانية، محققة أكبر مكاسبها منذ 18 شهراً.

من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة الماضية، أن هدف الهجوم الجديد هو إقامة "منطقة عازلة" في مواجهة هجمات أوكرانية على الأراضي الروسية، مشيراً الى عدم نية قواته غزو مدينة خاركيف.

وحسب تصريحات لمسؤول محلي أمس السبت، اضطر نحو 10 آلاف شخص للفرار من منازلهم في منطقة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا مذ بدأت روسيا هجومها البري المباغت.

وسيطرت روسيا على 278 كيلومتراً مربعاً بين 9 و15 مايو/أيار في شرق أوكرانيا ولا سيما في منطقة خاركيف في أكبر اختراق لها منذ سنة ونصف سنة، وفق تحليل أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى بيانات للمعهد الأمريكي لدراسة الحرب (ISW).

وفي 24 فبراير/شباط 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية بأوكرانيا وتشترط لإنهائها "تخلي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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