سياسة
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استطلاع: نحو 40% من طلاب جامعات بريطانية يعتبرون "طوفان الأقصى" مقاومة
قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن نحو 40% من الطلاب في جامعات مجموعة راسل يعتقدون أن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التي أطلقت عليها حركة حماس عملية "طوفان الأقصى"، عمل من أعمال المقاومة.
استطلاع: نحو 40% من طلاب جامعات بريطانية يعتبرون "طوفان الأقصى" مقاومة
احتجاجات طلاب في العاصمة البريطانية لندن ضد الحرب الإسرائيلية على غزة / صورة: Reuters
19 مايو 2024

وجاء ذلك حسب استطلاع للرأي نشرته الصحيفة، شمل أكثر من ألف طالب من جامعات راسل، وهي مجموعة من 24 جامعة ينظر إليها على أنها أفضل الجامعات البريطانية.

وحسب الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "سافانتا" (savanta)، فإن 38% من طلاب الجامعات يعتقدون أن 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي كان عملاً "مفهوماً" من أعمال المقاومة.

بينما أظهر الاستطلاع، أن ثلث هؤلاء الطلاب فقط يعتبرون أن الأحداث بأنها "عمل إرهابي"، على حد تعبير الاستطلاع.

ويرى 38% من المشاركين أن الذين يدعّمون إسرائيل علناً في الحرم الجامعي يجب أن يتوقعوا سوء المعاملة، فيما لم يوافق 31% على ذلك صراحة.

يأتي ذلك بالتزامن مع اعتصام طلاب كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية في مبنى مارشال التابع للكلية دعماً لفلسطين واحتجاجاً على تعاون الكلية مع شركات إسرائيلية.

والثلاثاء الماضي، قال طالب الدراسات العليا والمتحدث باسم الجالية الفلسطينية إيثان تشو، إنهم أعدوا تقريراً من 116 صفحة يكشف عن علاقات الكلية مع الشركات المتعاونة مع إسرائيل، والشركات في المستوطنات اليهودية، ومنتجي وبائعي الوقود الأحفوري، ومصنعي الأسلحة.

وتشهد جامعات في دول عديدة، احتجاجات منذ أبريل/نيسان الماضي، للتضامن مع غزة والمطالبة بإنهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع، بالإضافة إلى وقف أي دعم أو تعاون مع إسرائيل.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نفذت حركة حماس عملية "طوفان الأقصى" ضد قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية بمحاذاة قطاع غزة، وقتلت وأسرت إسرائيليين وذلك ردا على "جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى"، حسب الحركة.

وأعقبت العملية هجمات إسرائيلية واحتلال في قطاع غزة، وانتهاكات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، حيث خلّفت الحرب الإسرائيلية المدمرة على القطاع المتواصلة منذ التاريخ ذاته عشرات آلاف الشهداء والجرحى معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً، فضلاً عن مجاعة حصدت أرواح البشر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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