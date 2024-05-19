سياسة
3 دقيقة قراءة
صور | الجالية التركية تحتفل بـ"اليوم التركي التقليدي" بنسخته 41 بنيويورك
شهدت مدينة نيويورك الأمريكية أمس السبت، مسيرة "اليوم التركي التقليدي" بنسختها 41 ، التي باتت فاعلية تقليدية منذ تنظيمها لأول مرة عام 1981، تنديداً باستشهاد دبلوماسيين أتراك على يد منظمة "أصالا" (ASALA) الإرهابية.
صور | الجالية التركية تحتفل بـ"اليوم التركي التقليدي" بنسخته 41 بنيويورك
شهدت مدينة نيويورك الأمريكية "مسيرة اليوم التركي التقليدي" بنسخته 41 / صورة: AA
19 مايو 2024

واحتفلت أعداد كبيرة من الجالية التركية في الولايات المتحدة بالذكرى السنوية 41 لمسيرة "اليوم التركي التقليدي"، التي نظمتها هذه السنة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، كما شهد الموعد مشاركة أبناء الجالية الأذربيجانية بالولايات المتحدة وأتراك قبرص ومواطني العالم التركي.

وحضرت شخصيات تركية بارزة الحدث السنوي، أبرزهم سفير تركيا لدى واشنطن، سادات أونال، والمبعوث التركي لدى الأمم المتحدة، أحمد يلدز، وممثل جمهورية شمال قبرص التركية في نيويورك، محمد دانا، ونائب رئيس حزب "العدالة والتنمية" التركي، نهاد زيبكجي، ونائب رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، كاجاتاي أوزديمير، والقنصل العام في نيويورك، ريحان أوزغور.

وفي رسالة مصورة وجهها رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركي، فخر الدين ألطون، قال إن أنقرة وواشنطن لديهما منظور مشترك بشأن السلام والديمقراطية والازدهار، وهما في تحالف منذ ما يقرب من 70 عاماً.

وأكد أن توطيد العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين سيكون ممكناً من خلال إسهامات الجالية التركية.

وأكد سفير تركيا لدى واشنطن، سادات أونال، في كلمة له خلال مهرجان أعقب المسيرة، على أهمية هذا اليوم التركي، وقال أونال: "نحن فخورون بالتقدم الذي أحرزته الجالية التركية في أمريكا حتى الآن وبالإنجازات التي حققتها".

وأضاف: "نحن في تركيا نبذل جهوداً لتحسين علاقاتنا مع الولايات المتحدة في كل المجالات، إن دعم وإسهام الجالية التركية الأمريكية مهم للغاية في هذا الصدد"، داعياً أفراد الجالية التركية إلى تقوية الإنجازات "في كل المجالات، خصوصاً السياسة والاقتصاد والثقافة والفنون".

واصطف المحتفلون من نيويورك والولايات الأمريكية الأخرى على أرصفة شارع "ماديسون" لمشاهدة العرض التركي التقليدي، كما شاركت في المسيرة المنظمات الثقافية التركية التي تنتمي إلى اتحاد الجمعيات التركية-الأمريكية، بجانب طلاب من المدارس التعليمية التركية.

واستمرت المسيرة بالاحتفالات والعروض المتنوعة حتى منطقة الحفلات الموسيقية في "ماديسون سكوير بارك" في شارع 25 بالمدينة، حيث استمتع الضيوف بالعروض الفنية والتراثية التي قدمها فنانون أتراك وفرق فولكلورية.

جدير بالذكر أنّ منظمات إرهابية أرمنية، على رأسها "أصالا" و" JCAG"، شنّت هجمات إرهابية خلال سبعينات القرن الماضي والمرحلة التي بعدها.

وأسفرت الهجمات عن استشهاد 58 مواطناً تركياً و31 دبلوماسياً وعائلاتهم، وبلغ العدد الإجمالي للضحايا 77 فضلًا عن عدد كبير من الإصابات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us