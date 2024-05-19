واحتفلت أعداد كبيرة من الجالية التركية في الولايات المتحدة بالذكرى السنوية 41 لمسيرة "اليوم التركي التقليدي"، التي نظمتها هذه السنة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، كما شهد الموعد مشاركة أبناء الجالية الأذربيجانية بالولايات المتحدة وأتراك قبرص ومواطني العالم التركي.

وحضرت شخصيات تركية بارزة الحدث السنوي، أبرزهم سفير تركيا لدى واشنطن، سادات أونال، والمبعوث التركي لدى الأمم المتحدة، أحمد يلدز، وممثل جمهورية شمال قبرص التركية في نيويورك، محمد دانا، ونائب رئيس حزب "العدالة والتنمية" التركي، نهاد زيبكجي، ونائب رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، كاجاتاي أوزديمير، والقنصل العام في نيويورك، ريحان أوزغور.

وفي رسالة مصورة وجهها رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركي، فخر الدين ألطون، قال إن أنقرة وواشنطن لديهما منظور مشترك بشأن السلام والديمقراطية والازدهار، وهما في تحالف منذ ما يقرب من 70 عاماً.

وأكد أن توطيد العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين سيكون ممكناً من خلال إسهامات الجالية التركية.

وأكد سفير تركيا لدى واشنطن، سادات أونال، في كلمة له خلال مهرجان أعقب المسيرة، على أهمية هذا اليوم التركي، وقال أونال: "نحن فخورون بالتقدم الذي أحرزته الجالية التركية في أمريكا حتى الآن وبالإنجازات التي حققتها".

وأضاف: "نحن في تركيا نبذل جهوداً لتحسين علاقاتنا مع الولايات المتحدة في كل المجالات، إن دعم وإسهام الجالية التركية الأمريكية مهم للغاية في هذا الصدد"، داعياً أفراد الجالية التركية إلى تقوية الإنجازات "في كل المجالات، خصوصاً السياسة والاقتصاد والثقافة والفنون".

واصطف المحتفلون من نيويورك والولايات الأمريكية الأخرى على أرصفة شارع "ماديسون" لمشاهدة العرض التركي التقليدي، كما شاركت في المسيرة المنظمات الثقافية التركية التي تنتمي إلى اتحاد الجمعيات التركية-الأمريكية، بجانب طلاب من المدارس التعليمية التركية.

واستمرت المسيرة بالاحتفالات والعروض المتنوعة حتى منطقة الحفلات الموسيقية في "ماديسون سكوير بارك" في شارع 25 بالمدينة، حيث استمتع الضيوف بالعروض الفنية والتراثية التي قدمها فنانون أتراك وفرق فولكلورية.

جدير بالذكر أنّ منظمات إرهابية أرمنية، على رأسها "أصالا" و" JCAG"، شنّت هجمات إرهابية خلال سبعينات القرن الماضي والمرحلة التي بعدها.

وأسفرت الهجمات عن استشهاد 58 مواطناً تركياً و31 دبلوماسياً وعائلاتهم، وبلغ العدد الإجمالي للضحايا 77 فضلًا عن عدد كبير من الإصابات.