وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن متظاهرين من حركة "تغيير الاتجاه" الاحتجاجية أغلقوا مدخل مدينة القدس المحتلة مطالبين بإجراء انتخابات مبكرة وإسقاط الحكومة، ووضعوا مجسماً لصندوق اقتراع في منتصف الطريق، وقيد بعضهم أيديهم فيه.

وأضافت الصحيفة: "أعلنت الشرطة أن الاحتجاج غير قانوني وبدأت في محاولة إجلائهم بالقوة، وسجلت اشتباكات طفيفة بين السائقين والمتظاهرين".

وأظهرت مقاطع فيديو، بثها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، متظاهرين وهم يفترشون الطريق، ويرفعون لافتات مكتوب عليها عبارات من قبيل: "نريد حكومة مسؤولة" و"انتخابات الآن" و"حكومة الفشل".

من جهتها، قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان عبر منصة إكس: "في الساعة الأخيرة، جرى استدعاء قوات الشرطة إلى مدخل مدينة القدس إثر اضطرابات بدأت في منطقة جسر الأوتار، حيث أُغلق الطريق ووُضع مجسم على الطريق الرئيسي".

وتابعت: "قيد عدد من مثيري الشغب والمخالفين للقانون أنفسهم بالسلاسل والأقفال، ثم عملت القوات الإسرائيلية على إعادة النظام للسماح باستمرار حركة المرور بشكل منتظم، وحتى الآن قُبض على 3 مخالفين وسُجلت بلاغات مرورية عن قاطعي الطريق".

فيما اعتدى عدد من المستوطنين على المتظاهرين بعبارات نابية، ورددوا عبارات من بينها: "فلتموتوا" و"اذهبوا إلى غزة"، على مرأى من الشرطة التي أجلت المحتجين بالقوة.

وتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين مساء أمس السبت، في عدة مدن منها تل أبيب (وسط) وحيفا (شمال)، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس"، وإسقاط حكومة نتنياهو.

وخلال الفترة الأخيرة، صعّدت عائلات المحتجزين الإسرائيليين احتجاجاتها للضغط على الحكومة للتوصل إلى اتفاق مع حماس، لا سيما مع إعلان الحركة موافقتها على مقترح الوسطاء لتبادل المحتجزين والأسرى ووقف إطلاق النار على مراحل، فيما تحفظت إسرائيل على المقترح.

وخلفت الحرب الإسرائيلية المدمرة المتواصلة على قطاع غزة أكثر من 114 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة".