وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان: "طواقمنا تسلّمت شهيداً من حاجز الكونتينر (العسكري الإسرائيلي) قرب (شرق) القدس، ويجري نقله إلى مستشفى الحسين في بيت جالا (بمدينة بيت لحم)".

وفي وقت سابق الأحد قالت صحيفة معاريف العبرية إنّ فلسطينياً وصل إلى حاجز الكيوسك قرب أبو ديس، واستل سكيناً وحاول طعن جنود من شرطة حرس الحدود، وفق زعمها، وأضافت أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على المهاجم، وتمكنوا من تحييده، دون وقوع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية في المكان.

من جهتها نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان قولهم إن "قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل كثيف تجاه شاب لدى مروره عبر حاجز الكونتنير الفاصل بين وسط وجنوب الضفة الغربية، ومنعت الإسعاف والطواقم الطبية من الوصول إليه أو تقديم إسعافات له".

وذكرت أن الشاب هو "رامي طقاطقة (44 عاماً) من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم"، وأضافت أن "قوات الاحتلال أغلقت الحاجز بشكل كامل وتسببت بأزمة مرورية خانقة، واحتجزت مئات المركبات المارة عبر الحاجز العسكري".

وأوضحت أنه في أعقاب إطلاق النار "أغلقت قوات الاحتلال مداخل بلدات العيزرية، وأبو ديس، والسواحرة (شرقي القدس)، بشكل كامل ومنعت الخروج والدخول إليها بالتزامن مع إغلاق الحاجز واحتجاز آلاف المركبات".

حملة اعتقالات

إلى ذلك، ارتفع عدد الأسرى الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة إلى 8775 أسيراً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك بعد اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي 18 فلسطينياً منذ أمس السبت.

وأعلنت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك اليوم الأحد أن "حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر بلغت نحو 8775"، مضيفة أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت يوم أمس، واليوم الأحد، 18 مواطناً على الأقل من الضفة، بينهم صحفي وأطفال وأسرى سابقون".

وتوزعت عمليات الاعتقال، وفق المؤسستين، على محافظات طولكرم ونابلس (شمال) رام الله والقدس (وسط) وبيت لحم (جنوب). ولفت البيان إلى "عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، وتخريب وتدمير منازل المواطنين.

اعتداءات مستوطنين

واقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، إذ أدوا طقوساً تلمودية خلال عملية الاقتحام، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأفاد شهود عيان بأن مستوطنين اقتحموا الأقصى بأكثر من مجموعة، عبر باب المغاربة، "ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، فيما حوّلت شرطة الاحتلال البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية".

وأفادت وفا بأن مستوطنين اقتحموا ظُهر اليوم الأحد منطقة المسعودية الأثرية التابعة لأراضي قرية برقة، شمال غرب نابلس، بحماية من شرطة الاحتلال.

وتُعَدّ المسعودية منطقة أثرية تضم آثاراً لسكة حديد الحجاز، التي أُنشئت أيام الحكم العثماني في فلسطين، كما أن 15 عائلة تقطن في المنطقة وتعاني باستمرار جراء اعتداءات الاحتلال والمستوطنين "الهادفة إلى حملهم على الرحيل من تلك المنطقة لصالح الاستيطان"، كما تضيف الوكالة.

واعتدى مستوطنون اليوم الأحد، بالضرب المبرح على رعاة أغنام في منطقة العين البيضا بمسافر يطا، جنوب الخليل، ما أدى إلى إصابة شاب فلسطيني برضوض وجروح، وقالت وفا إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب لاحقاً.

وبموازاة الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشهد الضفة الغربية المحتلة توترات أمنية جراء استمرار اعتداءات المستوطنين والاقتحامات الإسرائيلية للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 114 ألفاً بين شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة"، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.