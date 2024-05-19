سياسة
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العراق.. اندلاع حريق بفندق عثماني تاريخي في محافظة كركوك
اندلع اليوم الأحد حريق داخل سوق القيصرية (القلعة) في مدينة كركوك العراقية دون وقوع خسائر بشرية.
العراق.. اندلاع حريق بفندق عثماني تاريخي في محافظة كركوك
أثار فندق خان قيردار بمحافظة كركوك بعد الحريق. / صورة: مواقع تواصل
19 مايو 2024

والتهمت نيران الحريق فندق خان قيردار، ما أدى إلى إلحاق أضرار بالمبنى التاريخي.

وأفادت مديرية الدفاع المدني العراقية في منشور على فيسبوك، بأن قوات المديرية "أخمدت حريق اندلع داخل سوق القلعة الصوب الكبير ( خان قيردار) في مدينة كركوك دون تسجيل خسائر بشرية".

بينما قال رئيس الجبهة التركمانية-العراقية حسن توران اليوم الأحد، في منشور على منصة إكس، إن "الفندق تحوّل إلى رماد جراء حريق نشب فيه"، داعياً إلى إجراء "تحقيق عاجل جراء الحادث المروع الذي أثر بشدة على التجار التركمان بالمنطقة".

وفندق "خان قيردار" العثماني أسسه الحاج مصطفى قيردار عام 1883، جزءاً من سوق القيصرية التاريخي الذي يعد أحد معالم مدينة كركوك شمالي العراق.

مصدر:TRT عربي
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