وأعلن كاليناك، اليوم الأحد، أن فيكو، الذي يخضع للعلاج في مستشفى روزفلت بمدينة بانسكا بيستريتسا، تجاوز مرحلة الخطر ولم يعد يوجد خطر مباشر يهدد حياته.

وأفاد كاليناك، الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الحكومة، بتصريح نقلاً عن الأطباء أن حالة فيكو "لا تزال خطيرة ويحتاج إلى وقت طويل وراحة للتعافي".

وأوضح أنه ليس من المخطط نقل فيكو إلى مستشفى آخر في المستقبل القريب، وأن ذلك غير ممكن حاليّاً.

ولفت إلى أن المستشفى سيعلن بانتظام المعلومات حول الحالة الصحية لرئيس الوزراء في الأيام المقبلة.

ويوم الأربعاء الماضي، تعرض فيكو لإطلاق نار بعدة طلقات عقب اجتماع للحكومة في بلدة هاندلوفا التابعة لمدينة ترينسين.

وذكرت وكالة الأنباء السلوفاكية، أن قوات الأمن تمكنت من القبض على منفذ الهجوم، وأن حالة فيكو الصحية "حرجة".

وجاء في الصحافة المحلية أن منفذ محاولة الاغتيال "يوراي س."، مواطن سلوفاكي يساري، 71 عاماً، ونفذ الهجوم "لأن سياسات الحكومة لم تعجبه".