وأعلن التليفزيون الإيراني هبوط المروحية التي كانت تُقلُّ الرئيس اضطراريّاً، دون مزيد من التفاصيل.

فيما أكد وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، أن طائرة هليكوبتر بموكب الرئيس عانت من هبوط صعب، مشيراً إلى أن فرق الإنقاذ لم تصل بعد إلى موقع هبوط الطائرة، وأن وصولها إلى الموقع سيستغرق وقتاً.

أضاف في تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني، الأحد، أن الهبوط الاضطراري لمروحية رئيسي حدث خلال عودة الأخير من المشاركة مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف في افتتاح سد على حدود البلدين

وقالت مصادر محلية إن المروحية التي تعرضت للحادثة كانت تُقلُّ رئيس الجمهورية، إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية، حسین أمير عبد اللهيان، ومحافظ آذربيجان الشرقية، مالك رحمتي، وإمام جمعة تبريز آیة الله آل هاشم وبعض المسؤولين الآخرين.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن بعض مُرافقي الرئيس في هذه المروحية تمكنوا من الاتصال بالمركز، وبالتالي تتزايد الآمال في انتهاء هذا الحادث دون خسائر في الأرواح.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية "إيرنا" إنه جرى إرسال 20 فريق إنقاذ وطائرة مسيَّرة إلى المنطقة، ولكن بسبب عدم القدرة على عبور المنطقة، وظروفها الجبلية والغابات، فضلاً عن الظروف الجوية غير المواتية، خصوصاً الضباب الكثيف، فإن عملية البحث والإنقاذ ستستغرق وقتاً.

فيما قالت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء إنه تم تحديد مكان الحاث بدقة وتم إرسال 8 سيارات إسعاف مشيرة إلى المنطقة التي وقع فيها الحادث منطقة صعب الوصول إليها.

وقال الهلال الأحمر الإيراني إن 40 فرقة رد سريع تحقق وتراقب في منطقة الحادث، وإحداها تقترب من الموقع المحتمل للحادث. فيما تقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني قوله إن حياة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية في خطر عقب حادث مروحية"

ونشر إعلام محلي مشاهد لعمليات البحث تُظهر ضباباً كثيفاً في موقع الحادث، مشيرة إلى أن الضباب الكثيف وسوء الأحوال الجوية يصعبان عمليات البحث.

وكان نائب محافظ أذربيجان الشرقية في إيران جبار علي ذاكري،أعلن اليوم الأحد، سقوط مروحية من أصل 3 كانت ضمن موكب يقل رئيس البلاد إبراهيم رئيسي.

وأشارت الوكالة إلى أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان كان برفقة رئيسي.

وبدأت فرق الإنقاذ التابعة للهلال الأحمر والقوات العسكرية وقوات الشرطة المساعدة في عملية واسعة النطاق للعثور على هذه المروحية.

ونقلت وكالة "تسنيم" عن سكان محليين قولهم إن حالة المروحية لا تزال مجهولة بسبب الأجواء الضبابية في المنطقة.

وأفادت الوكالة بوصول وزيري الطاقة والطرق، اللذين كانا على متن المروحيتين الأُخريين، إلى وجهتهما بسلام.