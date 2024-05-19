سياسة
3 دقيقة قراءة
70 شهيداً في 8 مجازر للاحتلال بغزة خلال يوم.. وقصف محيط مستشفى كمال عدوان
واصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المدمر على قطاع غزة لليوم السادس والعشرين بعد المئتين، إذ تقدَّمت آلياته، اليوم الأحد، نحو محيط مستشفى "كمال عدوان" بعد حصار مستشفى "العودة"، وارتكب 8 مجازر ضد العائلات الفلسطينية أسفرت عن سقوط 70 شهيدا خلال 24 ساعة.
70 شهيداً في 8 مجازر للاحتلال بغزة خلال يوم.. وقصف محيط مستشفى كمال عدوان
الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب المجازر في غزة ويحاصر مستشفى كمال عدوان / صورة: Reuters
19 مايو 2024

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة الضحايا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 35 ألفاً و456 شهيداً و79 ألفاً و476 مصاباً.

وأوضحت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد عائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات جثث 70 شهيداً و110 مصابين خلال آخر 24 ساعة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأفاد شهود عيان بأن الآليات العسكرية الإسرائيلية تواصل التقدم نحو محيط مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع.

وذكر الشهود أن جيش الاحتلال يواصل، منذ أمس السبت، قصف محيط المستشفى بالقذائف المدفعية والطائرات الحربية.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، شمال غزة، في بيان، أن جيش الاحتلال يطلق قذائفه المدفعية باتجاه مستشفى العودة في منطقة تل الزعتر ببلدة جباليا.

وأكد أن مستشفى "كمال عدوان"، في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، خرج من الخدمة في ظل تهديدات الجيش الإسرائيلي وقصفه المتواصل لمحيط المشفى.

فيما أعلن مستشفى العودة، في بيان مقتضب، أن قوات الاحتلال تحاصر المستشفى في تل الزعتر شمال غزة، ولا أحد يستطيع تلقي الخدمات العلاجية والصحية.

وسبق أن حذرت وزارة الصحة في القطاع ومنظمات دولية وأممية من استهداف الجيش الإسرائيلي المنظومة الصحية في القطاع، وتداعياتها على الجرحى والمرضى الفلسطينيين، وسط تجاهل تل أبيب تلك التحذيرات.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات توغل جديدة قبل 8 أيام في جباليا وبعض المناطق المحيطة تحت غطاء ناري كثيف استهدف عشرات المنازل والبنية التحتية بالمخيم الذي يقطنه مئات الآلاف، من سكانه ونازحين إليه من مناطق شمال القطاع.

وفي 11 مايو/أيار الجاري، طالب الجيش الإسرائيلي بتهجير جميع السكان والنازحين في مناطق جباليا وأحياء السلام والنور وتل الزعتر ومشروع بيت لاهيا ومعسكر جباليا وعزبة ملين وأحياء الروضة والنزهة والجرن والنهضة والزهور "بشكل فوري"، والتوجه نحو "المأوى" في مناطق غربي مدينة غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشنُّ إسرائيل حرباً على غزة، خلَّفت أكثر من 114 ألفاً بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وقرابة 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومُسنّين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، ورغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة"، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us