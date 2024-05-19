وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة الضحايا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 35 ألفاً و456 شهيداً و79 ألفاً و476 مصاباً.

وأوضحت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد عائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات جثث 70 شهيداً و110 مصابين خلال آخر 24 ساعة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأفاد شهود عيان بأن الآليات العسكرية الإسرائيلية تواصل التقدم نحو محيط مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع.

وذكر الشهود أن جيش الاحتلال يواصل، منذ أمس السبت، قصف محيط المستشفى بالقذائف المدفعية والطائرات الحربية.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، شمال غزة، في بيان، أن جيش الاحتلال يطلق قذائفه المدفعية باتجاه مستشفى العودة في منطقة تل الزعتر ببلدة جباليا.

وأكد أن مستشفى "كمال عدوان"، في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، خرج من الخدمة في ظل تهديدات الجيش الإسرائيلي وقصفه المتواصل لمحيط المشفى.

فيما أعلن مستشفى العودة، في بيان مقتضب، أن قوات الاحتلال تحاصر المستشفى في تل الزعتر شمال غزة، ولا أحد يستطيع تلقي الخدمات العلاجية والصحية.

وسبق أن حذرت وزارة الصحة في القطاع ومنظمات دولية وأممية من استهداف الجيش الإسرائيلي المنظومة الصحية في القطاع، وتداعياتها على الجرحى والمرضى الفلسطينيين، وسط تجاهل تل أبيب تلك التحذيرات.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات توغل جديدة قبل 8 أيام في جباليا وبعض المناطق المحيطة تحت غطاء ناري كثيف استهدف عشرات المنازل والبنية التحتية بالمخيم الذي يقطنه مئات الآلاف، من سكانه ونازحين إليه من مناطق شمال القطاع.

وفي 11 مايو/أيار الجاري، طالب الجيش الإسرائيلي بتهجير جميع السكان والنازحين في مناطق جباليا وأحياء السلام والنور وتل الزعتر ومشروع بيت لاهيا ومعسكر جباليا وعزبة ملين وأحياء الروضة والنزهة والجرن والنهضة والزهور "بشكل فوري"، والتوجه نحو "المأوى" في مناطق غربي مدينة غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشنُّ إسرائيل حرباً على غزة، خلَّفت أكثر من 114 ألفاً بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وقرابة 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومُسنّين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، ورغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة"، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.