وأظهرت أرقام صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري، ووزارة المصرية، نمو السياحة التركية إلى البلاد بأكثر من 40%، مقارنة بالأشهر الأربعة الأولى من 2023، صعوداً من 50 ألف سائح.

ومع تسهيلات التأشيرة المقدمة للمواطنين الأتراك، سجلت مصر زيادة كبيرة في عدد السياح القادمين من تركيا، بالإضافة إلى إيلاء القاهرة الأهمية لأعمال البنية التحتية وتنويع الوجهات السياحية من أجل إنعاش السياحة.

وتوقَّع القاضي في حوار مع "الأناضول" أن يزور مصر 250 ألف سائح تركي حتى نهاية العام الجاري، مع عودة العلاقات إلى طبيعتها بين البلدين.

وأضاف: "الحكومة المصرية كان لديها عديد من المبادرات في مجال السياحة.. أهمها ما يتعلق بأعمال البنية التحتية داخل البلاد، لتعزيز جودة صناعة الضيافة".

وتابع: "عندما تعمل الآن على البنية التحتية مثل الشوارع والطرق السريعة والمطارات والفنادق، فهذا أمر جيد للسياح بقدر ما هو جيد للمواطنين".

وفي 2023، شهدت السياحة التركية إلى مصر زيادة بنسبة 230% عن 2022، في إطار التسهيلات التي تقدمها مصر للحصول على التأشيرة السياحية للسياح الأتراك.

الوضع في غزة

وقال: "نريد التركيز أكثر على شرم الشيخ، نريد التركيز أكثر على الجونة أو الأقصر، ونمنح مزيداً من التشجيع في هذا الصدد".

وأوضح أن الوضع في غزة لم يؤدِّ إلى انخفاض لافت في أعداد المسافرين، مستدركاً: "نعم، هذا يؤثر في الجميع، الحرب الروسية-الأوكرانية ثم الوضع في غزة، كلاهما يؤثران في حركة السفر، ومع ذلك لم نتأثر كثيراً في مصر".

ومطلع يوليو/تموز 2023، أعلنت تركيا ومصر رفع علاقاتهما الدبلوماسية إلى مستوى السفراء، في بيان مشترك صادر عن وزارتَي خارجية البلدين.

وحسب بيانات وزارة السياحة المصرية، فقد ارتفع عدد السياح الوافدين إلى مصر إلى مستوى قياسي في 2023 عند 14.9 مليون زائر، بنمو نسبته 8%.