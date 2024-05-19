وأعلن جيش الاحتلال، في بيان، "مقتل الرائد غال شبات، 24 عاماً، من منطقة كتسير، متأثراً بجروح أُصيب بها الأربعاء الماضي، خلال معارك بشمالي قطاع غزة".

وأوضح أن "شبات كان عضواً في الكتيبة 202 من لواء المظليين 35".

ووفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن هذا الضابط أُصيب في معارك بمنطقة جباليا شمالي قطاع غزة.

والأربعاء الماضي، أعلنت كتائب القسَّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة "حماس"، مقتل 12 جنديّاً إسرائيليّاً وإصابة آخرين في عملية مركبة بمخيم جباليا شمال القطاع.

وبمقتل الرائد شبات، ارتفع العدد المعلن للعسكريين الإسرائيليين القتلى إلى 631، بينهم 282 قُتلوا منذ بدء المعارك البرية بغزة في 27 أكتوبر الماضي.

فيما أُصيب 3 آلاف و533 عسكريّاً، بينهم ألف و745 في المعارك البرية، حسب معطيات بموقع الجيش الذي يواجه اتهامات محلية بإخفاء حصيلة أكبر لقتلاه وجرحاه.

في المقابل، خلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة نحو 115 ألفاً بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومُسنّين.

وتُواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة"، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.